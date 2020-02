The Yakuza Remastered Collection est maintenant disponible sur PlayStation 4

Partager Facebook

Kiryu est de retour et il est plus en forme que jamais ! The Yakuza Remastered Collection, qui comprend Yakuza 3, Yakuza 4 et Yakuza 5, est disponible dès maintenant sur PlayStation®4.

Quelles sont les nouveautés de The Yakuza Remastered Collection ?

The Yakuza Remastered Collection est loin d’être un simple portage. En plus des améliorations graphiques et des performances augmentées, les trois jeux ont vu leur traduction être retravaillée. Les textes anglais ont été améliorés et parfois même complétement réécrits. Les contenus précédemment extraits de Yakuza 3, 4 et 5 ont été rajoutés dans The Yakuza Remastered Collection.

Cela veut dire que dans Yakuza 3, le Mahjong, le Shogi, les massages, tous les mini-jeux appréciés des cabarets et même des quêtes annexes qui avaient été retirées à la sortie initiale du titre seront à présent disponibles pour la première fois en Europe !

Plusieurs améliorations ont été apportées à chaque jeu présent dans cette collection, y compris l’ajout d’un marqueur sur la carte pour les quêtes annexes, ainsi que la possibilité de switcher entre les textes anglais et les textes japonais durant les karaokés.

Contenu de The Yakuza Remastered Collection: Day One Edition :

Cette édition de The Yakuza Remastered Collection contient : Yakuza 3, Yakuza 4 & Yakuza 5 sur deux disques et est compilée dans un emballage rouge sur lequel est gravé le dragon de Kiryu. Il s’agit également de la première sortie physique de Yakuza 5 en Occident. De ce fait, l’édition contient également une boite PlayStation 3 de Yakuza 5. Ainsi, les collectionneurs de la série peuvent enfin compléter leur collection en se procurant cette pièce manquante.

Accompagnez le Dragon dans la conclusion de sa saga : The Yakuza Remastered Collection offre à la PlayStation 4 les derniers chapitres de l’histoire de Kiryu qui lui manquaient. Dorénavant, les joueurs pourront profiter de l’histoire complète du dragon de Dojima sur une seule et même plateforme, de Yakuza 0 jusqu’à Yakuza 6: The Song of Life.