De nouvelles informations ont été révélées sur le prochain Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, et sur Pokémon HOME, disponible actuellement sur Nintendo Switch et appareils mobiles

he Pokémon Company International et Nintendo ont révélé de nouvelles informations à propos de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX pour Nintendo Switch.

Ce nouveau titre prévu pour le 6 mars 2020 reprend les tout premiers jeux de la série des Donjons Mystère, Pokémon Donjon Mystère Equipe de Secours Rouge et Pokémon Donjon Mystère Equipe de Secours Bleue, sortis respectivement sur Game Boy Advance et Nintendo DS en 2006.

Ce jeu se déroule dans un monde peuplé uniquement de Pokémon. Les joueurs commenceront leur aventure par un test de personnalité dont les réponses permettront de leur proposer un Pokémon à incarner. Si cette proposition ne leur convient pas, ils pourront faire ce choix eux-mêmes. Au cours de leur aventure, ils croiseront des Pokémon qui souhaiteront rejoindre leur équipe de secours afin d’aider d’autres Pokémon en difficulté dans les Donjons Mystère. Les joueurs devront être sur leurs gardes, car chaque fois qu’ils entreront dans un donjon, celui-ci possédera une configuration différente !

Voici quelques conseils pour faciliter l’exploration de ces Donjons Mystères.



Les équipes

Les joueurs peuvent former plusieurs équipes composées de trois Pokémon maximum. Ils pourront ainsi choisir la plus adaptée au donjon qu’ils comptent explorer, en prenant en compte les types des Pokémon qui se trouvent à l’intérieur. Les Pokémon recrutés resteront au camp de secourisme et il est possible de changer les meneurs de chaque équipe.



Les joueurs pourront tenter de récupérer des Friandises Irisées et des Friandises DX au cours de leur aventure ! Grâce à ces objets, les Pokémon peuvent obtenir des pouvoirs très utiles appelés capacicools. Les capacicools ont des effets positifs sur tous les membres de l’équipe de secours une fois ces derniers à l’intérieur d’un donjon, et permettent de faciliter l’exploration des joueurs. Restez à l’affût des Pokémon initialement dotés d’une capacicool !



Les combats

À l’instar des jeux de la série principale, les Pokémon de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX peuvent apprendre quatre capacités leur permettant d’attaquer leurs ennemis, soigner leur équipe ou appliquer divers autres effets spéciaux. Ces capacités ont également plusieurs types et différentes portées.

Il ne faudra cependant pas oublier d’utiliser des objets pendant les combats ! Les Explograines, par exemple, infligent de sérieux dégâts après avoir été consommées par un Pokémon, alors que les Gravalroches permettent d’attaquer à distance et que les Baies Oran permettent de récupérer quelques PV. Tout comme la configuration des donjons, les objets à trouver ainsi que leur emplacement varieront à chaque fois que les joueurs entreront dans un donjon.



Les rencontres

Les joueurs pourront croiser plus de quatre cents Pokémon en se baladant dans le monde de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, y compris des Pokémon pouvant méga-évoluer ! C’est le cas de Lucario ! Autrefois membre d’une équipe de secours légendaire qu’on disait être la plus puissante de toutes, ce Pokémon joue un rôle important dans le jeu.

Sur la Place Pokémon, les joueurs rencontreront de nombreux Pokémon avec des personnalités uniques.

Le doyen Barbicha connaît tous les contes et légendes de ce monde.

Snubbull, honnête et optimiste, dit toujours tout haut ce qui lui passe par la tête.

Le jeune Chenipan admire le joueur et rêve de rejoindre une équipe de secours.

Sans oublier le très sensible Lombre, toujours prêt à remonter le moral de ses amis.

Les joueurs feront également la connaissance d’autres équipes de secours.

Une puissante équipe de Grade Or composée d’Alakazam, Dracaufeu et Tyranocif.

Une équipe de secours de nom seulement, les mal intentionnés Ectoplasma, Charmina et Abo forment les Mahahaléfiques.

L’équipe Tengalice, menée par… Tengalice, n’accepte que les missions à forte récompense.

Tortank, Aligatueur et Laggron font partie des Zarroseurs et mettent à profit leur type Eau pour combattre les incendies.

Les missions du début du jeu

Les joueurs seront sollicités dès le début de l’aventure par des Pokémon en détresse. Parmi eux se trouvent Triopikeur et Cotovol.

Taupiqueur, le fils de Triopikeur, s’est fait enlever par Airmure et a besoin d’être secouru. Partez pour le Mont Acier afin de le sauver !

Tengalice, qui avait accepté de venir en aide à l’ami de Cotovol coincé par des rochers, n’est toujours pas revenu de sa mission. Pourquoi est-ce que le vent s’est arrêté de souffler et qu’est-il arrivé à Tengalice ? Rendez-vous au canyon pour le découvrir !

Une démo vous offrant un aperçu de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX est actuellement disponible dans le Nintendo eShop.

La démo de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX est disponible sans frais sur le Nintendo eShop. Les joueurs pourront ainsi profiter du début du scénario et transférer leurs données de sauvegarde dans la version complète du jeu lorsque celle-ci sortira. Ils pourront également précharger Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX depuis le Nintendo eShop.

Pour plus d’informations sur Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, rendez-vous sur Pokemon.fr/DonjonMystere.

Pokémon HOME est maintenant disponible pour Nintendo Switch et appareils mobiles

The Pokémon Company International a aujourd’hui annoncé que Pokémon HOME, le service sur le cloud permettant de gérer sa collection de Pokémon, est désormais disponible sur Nintendo Switch, l’App Store, et Google Play.Pokémon HOME permet aux Dresseurs de transférer des Pokémon depuis des jeux de la série Pokémon qui y sont associés vers des Boîtes sur le cloud, et de les déplacer vers d’autres jeux associés et compatibles.[1] De plus, en liant le même compte Nintendo aux deux versions de Pokémon HOME, à savoir la version Switch et la version mobile, les joueurs auront accès aux mêmes Boîtes sur les deux plateformes. La version Switch de Pokémon HOME est compatible avec les jeux Pokémon Épée, Pokémon Bouclier, Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Pokémon : Let’s Go, Évoli, disponibles sur Nintendo Switch. Les deux versions de Pokémon HOME sont compatibles avec le logiciel Banque Pokémon pour Nintendo 3DS. [2] Afin de célébrer la sortie de Pokémon HOME, Banque Pokémon et Poké Transfert seront disponibles sans frais du mercredi 12 février au jeudi 12 mars. Les joueurs pourront rassembler leurs Pokémon depuis plusieurs jeux Pokémon grâce à Banque Pokémon et Poké Transfert. Une fois ceux-ci présents dans Banque Pokémon, ils pourront les déplacer vers Pokémon HOME s’ils y ont souscrit un compte premium.

Pour plus d’informations sur Pokémon HOME, rendez-vous sur https://home.pokemon.com/fr-fr/