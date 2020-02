Le design européen de Philips TV & Audio officiellement primé lors des iF Design Awards 2020

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

TP Vision rencontre un franc succès en utilisant le design et l’artisanat européen comme principaux piliers dans le développement de ses téléviseurs et de ses produits audio de marque Philips.

L’enthousiasme déclenché par cette démarche est non-seulement palpable chez les consommateurs, mais également chez les experts design, qui ont officiellement primé quatre produits Philips aux iF Design Awards 2020. Cette année, parmi les produits gagnants, nous retrouvons le nouveau téléviseur haut de gamme Philips OLED 855 et le casque Fidelio X3 (certifié « pour les audiophiles »). Ces deux produits bénéficient d’un design élégant ainsi que des matériaux de qualité premium (cuir, métal, tissu fabriqué sur mesure). Les autres lauréats Philips sont le moniteur 4K 279C9 et le smart moniteur TAW8805. Ces quatre produits ont tous été conçus par l’équipe de design européen TP Vision basée à Amsterdam. Les iF Design Awards priment les meilleurs designs produits et saluent les prouesses des conceptions les plus époustouflantes depuis plus de 67 ans. Chaque année, cette importante compétition mondiale attire plus de 6000 candidats provenant de petites et grandes entreprises dans près de 70 pays. Les produits mis en concurrence sont évalués selon leur qualité, leur fonctionnalité, leur caractère innovant et leur compatibilité vis-à-vis de l’environnement. Rod White, Chief Design Officer chez TP Vision commente les produits primés : « Le meilleur du design Européen est l’élément-clé différenciant de nos produits. Nous percevons la façon dont les consommateurs interagissent avec les produits, ainsi que leur fierté d’en être propriétaire : ces deux critères sont tout aussi importants que leur performance fonctionnelle. Avoir une équipe Design qui travaille en Europe est le facteur-clé qui crée cette expérience globale. »

Le téléviseur OLED 855

Philips n’a de cesse de faire progresser les standards de qualité d’image et de son des téléviseurs. Le tout dernier modèle OLED 855 offre cette qualité d’image d’excellence à travers son design unique, audacieux et élégant ; ses matériaux et ses finitions de qualité supérieure mettent en valeur son caractère exclusif, tout en démontrant qu’il convient tout particulièrement aux foyers modernes. Le téléviseur Philips OLED 855 de la gamme 2020 offre une expérience cinématographique immersive grâce à sa technologie exclusive ambilight 3 côtés ; sa conception soutient la promesse d’innovation de la marque grâce à la qualité de son design européen.

Le casque Philips Fidelio X3

Le casque Philips Fidelio X3 de la gamme 2020 est conçu pour faire vivre une expérience stéréo ultime sans compromis. Il est unique tant sur la performance que sur le design ; Il présente un nouvel archétype exceptionnel qui réinterprète et fait progresser l’héritage laissé par les casques de haute performance de la gamme Fidelio. Ses matériaux de qualité premium (arceau en acier léger, tissu acoustique Kvadrat et cuir écoresponsable Muirhead) étayent les caractéristiques du design européen assurées par Philips, tout en présentant de manière convaincante la grande qualité de performance de la gamme Fidelio.