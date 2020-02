Sakura Wars débarque sur PlayStation 4 le 28 avril 2020

Partager Facebook

L’année dernière, SEGA a annoncé le retour en Occident de l’une de ses plus grandes franchises : Sakura Wars ! Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer que Sakura Wars sortira sur PlayStation 4 le 28 avril 2020.

Sakura Wars, l’un des titres les plus importants de SEGA, a débuté sur Saturn en 1995, et est peu à peu devenue une franchise à succès. De nombreuses suites, ainsi que des spin-offs, des anime, des mangas et même des spectacles ont vu le jour. Certains des meilleurs dans les domaines de l’animation et du JRPG se sont joints à SEGA pour apporter saga vidéoludique à la nouvelle génération de joueurs, mais également à un nouveau public en Occident.

Pour ce reboot, SEGA a rassemblé certains des créateurs des jeux originaux, mais a également reçu des contributions pour la conception des personnages, comme celles de Tite Kubo, Yukiko Horiguchi, BUNBUN, Fumikane Shimada, Ken Sugimori, Noizi Ito, Shigenori Soejima, et bien plus, pour une production spectaculaire !

À compter d’aujourd’hui, vous commandez la Brigade des Fleurs :

L’escadron d’attaque de l’Empire doit défendre Tōkyō contre un démon menaçant dans cette aventure fantastique. Composée de soldats en temps de guerre qui se muent en acteurs de théâtre en temps de paix, la Brigade des Fleurs n’est plus que l’ombre d’elle-même et risque d’être dissoute. Vous incarnez Seijūrō Kamiyama, son nouveau capitaine, et il ne tient qu’à vous de renverser la vapeur.

Au cours de votre aventure, vous aurez l’occasion d’interagir avec un grand nombre de personnages passionnants grâce au système de dialogues dynamiques « LIPS », qui vous permet de choisir quoi dire et de quelle manière le faire. Cela aura un impact sur vos relations, à la fois sur le champ de bataille et en dehors.Articulé autour de puissants mechs, le système de combat riche en options permet de tirer pleinement avantage des caractéristiques uniques de chacun des membres de l’équipe. Avec ses nombreuses séquences animées et ses personnages passionnants, le jeu vous donnera davantage envie de savoir ce qui se passe par la suite.

Sakura Wars sera disponible avec les voix japonaises et proposera les sous-titres français (ainsi qu’anglais, allemand et espagnol).

Contenu de la Launch Edition:

Le jeu PlayStation 4 Sakura Wars .

. Une jaquette réversible.

Une planche d’autocollants des personnages principaux du jeu.

Caractéristiques de Sakura Wars:

Des interactions dynamiques entre les personnages : découvrez une troupe haute en couleur grâce au système de dialogue dynamique LIPS, où tout ce que vous direz aura d’importantes répercussions sur vos relations interpersonnelles sur le champ de bataille tout comme en dehors.

Des avantages certains en combat : les liens que vous développerez avec vos camarades se reflèteront dans le combat final survitaminé qui ponctue chaque épisode, sous la forme de batailles pleines d’action et de robots géants à vapeur.