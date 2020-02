“BÂTARDS” EN PREMIÈRE MONDIALE LE 4 JUILLET 2020 AU NIFFF

Partager Facebook

À l’occasion de sa 20ème édition, le Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel (NIFFF) en collaboration avec la Radio Télévision Suisse (RTS) présente en première mondiale la websérie BÂTARDS de Malou Briand et de Raphaël Meyer le 4 juillet 2020 à 20h au Théâtre du Passage. Produite par Box Productions et la RTS, cette fiction web fantastique est issue du troisième appel à projet FANTASTIC WEB CONTEST lancé en 2019 conjointement par le NIFFF et la RTS. Cette initiative vise à soutenir les jeunes talents et la création suisse dans le domaine des nouvelles écritures et des médias digitaux. Une soirée placée sous le signe de la relève du cinéma suisse et de l’innovation qui affirme une fois de plus le soutien du festival aux créateur.trice.s.

Depuis l’annonce de leur victoire lors de la cérémonie de clôture de la 19e édition du NIFFF en juillet dernier, les jeunes et talentueux.se.s Malou Briand et Raphaël Meyer ont fait le pari de concevoir en une année BÂTARDS ; un projet d’anticipation ambitieux qui plonge le spectateur.trice au cœur de la télé-réalité. Tout en explorant une nouvelle facette du fantastique, cette web-série prometteuse utilise les codes du cinéma de genre pour apporter un regard critique sur la société et ses travers, le tout dans un dispositif radical.

De plus, la série offre une place importante à un casting jeune avec entre autres dans les rôles principaux Sasha Gravat Harsch (14 ans), Maoro Maquart (11 ans) et Mila Jubelin de Meyer (14 ans).

Cette distribution se verra honorée par la présence de l’humoriste suisse Vincent Veillon.

« Je suis ravie que le NIFFF constitue une plateforme qui permette l’esprit d’expérimentation et de recherche dans la branche audiovisuelle suisse. Le format web admet l’avènement de nouveaux formats de fiction que nous espérons progressifs et innovants. », Anaïs Emery, directrice générale, NIFFF

« Malou Briand et Raphaël Meyer représentent ce dont a besoin le secteur de l’audiovisuel romand, en pleine effervescence : du talent, de la force à l’ouvrage et un goût prononcé pour l’écriture. Nous sommes très heureu.se.x que leur projet entre désormais en phase de production avec le soutien de la RTS » Patrick Suhner, producteur éditorial, Unité Fiction de la RTS

« Depuis sa création en 2004 Box Productions a toujours prêté une attention particulière à la découverte de nouveaux talents en Suisse romande et nous sommes ravi.e.s de continuer l’ aventure avec cette web-série », Elena Tatti, productrice, Box Productions

Le tournage de BÂTARDS aura lieu du 15 février au 8 mars prochain, dans les Cantons de Genève, Vaud et Valais. Les six épisodes de 7’ seront diffusés sur les différentes plateformes de la RTS au lendemain de la soirée de lancement, à savoir le dimanche 5 juillet 2020.

BÂTARDS, CH, 2020 6 épisodes de 7’

Réalisateur.trice.s : Malou Briand et Raphaël Meyer

Production : Box Productions Co-production : RTS et NIFFF

Rôles principaux : Sasha Gravat Harsch Mila Jubelin de Meyer Maïmouna Kone Maoro Maquart Esteban Sicilia Vincent Veillon

Synopsis : On les surnomme les «Bâtards» : des enfants abandonnés, livrés à eux-mêmes. Chaque année, une émission de télé-réalité choisit quelques-uns d’entre eux et promet au gagnant d’être adopté par un couple de célébrités. Alors qu’ils ne sont plus que quatre dans l’aventure, la découverte des parents mystères va bouleverser la suite de l’émission…

Biographie des réalisateur.trice.s :

MALOU BRIAND Née en 1992, Malou Briand est diplômée de Lettres Modernes à l’université de la Sorbonne. Elle a travaillé comme assistante de production dans une agence de photographes avant de s’orienter vers le journalisme. En 2015, elle rejoint la rédaction du magazine Vice et participe à la création de contenus éditoriaux et vidéos. Elle intègre le master Scénario de l’ECAL/HEAD en septembre 2018.

RAPHAËL MEYER Né en 1991, Raphaël Meyer suit des études en «Histoire et Esthétique du Cinéma» et en «Littérature Américaine» à l’Université de Lausanne. Il obtient son diplôme de Master en 2015 et travaille alors en tant qu’assistant de production, assistant réalisateur et assistant de distribution. Parallèlement à cette immersion dans l’industrie cinématographique, il scénarise et réalise plusieurs courts métrages. En 2018, il commence une formation de Master en scénario à l’ECAL-HEAD.