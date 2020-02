Le second DLC de Shenmue III arrivera le 18 février 2020

Deep Silver et YS Net Inc. annoncent aujourd’hui la date de sortie du second DLC de Shenmue III, « Story Quest Pack », qui sera disponible le 18 février 2020 !

Le DLC « Story Quest Pack » voit notre aventurier intrépide, Ryo Hazuki, croiser le chemin d’une ancienne connaissance : Zhang Shugin ! Rapidement, il va se retrouver embarquer dans une toute nouvelle aventure où les choses sont biens différentes de ce qu’elles semblent être…

Préparez-vous pour un tout nouveau chapitre passionnant !

A propos du DLC :



Titre : Story Quest Pack

Prix : 5,99 €

Sortie : 18 février2020

Plateforme : PS4 / PC



*Story Quest Pack sera disponible à l’achat individuellement le jour de sa sortie sur le PlayStore et l’Epic Game Store. Les joueurs qui ont acheté le Season Pass verront les DLC devenir automatiquement disponibles le jour de la sortie.

*Vous devez avoir atteint Niaowu ou posséder une sauvegarde du jeu terminé pour pouvoir jouer à ce DLC.