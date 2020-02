Ubisoft détaille l’Année 5 et dévoile les plans de l’Année 6 de Rainbow Six Siege

A l’occasion du Six Invitational 2020, Ubisoft® détaille l’Année 5 et dévoile les futurs plans de l’Année 6 de Tom Clancy’s® Rainbow Six Siege. L’objectif des deux prochaines années est de proposer des mises à jour majeures qui auront un impact sur l’expérience des joueurs comme des refontes d’agents et de cartes ou encore de nouveaux événements temporaires afin que les joueurs aient toujours quelque chose de nouveau à découvrir dans Rainbow Six Siege.

La transition vers le nouveau modèle débutera avec une Année 5 hybride : les deux premières saisons resteront dans le format actuel, avec l’ajout de deux nouveaux agents et la refonte d’une carte ; alors que la deuxième moitié de l’Année introduira le format de l’Année 6. Au cours de l’Année 6, chaque saison proposera un nouvel agent et du contenu gratuit pour tous les joueurs : la refonte d’une carte, un événement à durée limitée et des mises à jour de gameplay majeures. Un Battle Pass sera également disponible pour chaque saison en commençant par « Opération Void Edge ».

DES CHANGEMENTS DANS LE GAMEPLAY

L’avenir sera consacré aux changements dans le cœur du gameplay de Rainbow Six Siege qui auront un impact direct sur chaque joueur. Parmi les priorités, l’accent sera mis sur les points suivants :

Inciter les joueurs à être plus investis lors des phases de préparation et de soutien

Développer l’impact des joueurs sur la partie

Réinvestir sur les opérateurs et cartes existants

Créer du nouveau contenu et retravailler l’existant afin de changer la façon dont les joueurs interagissent avec l’environnement et les autres joueurs

Ainsi, un système de ping intelligent sera introduit dont l’objectif sera de fluidifier le jeu en améliorant la communication au sein de l’équipe, notamment pour les joueurs qui ne peuvent ou ne veulent pas utiliser le chat vocal. Plus de gadgets secondaires seront également disponibles pour chaque agent et d’autres mises à jour sont actuellement en phase de test et seront introduites au cours des Année 5 et 6.

REFONTES D’AGENTS

Les refontes sont des modifications en profondeur du gameplay des agents concernés. Au cours de l’Année 5, Tachanka sera le premier agent à connaître ces changements et d’autres suivront au cours des prochaines saisons.

LES ÉVÉNEMENTS TEMPORAIRES

L’Année 4 a été riche en évènements temporaires avec Rainbow is Magic, Showdown, Doktor’s Curse, et Road to SI. Les Années 5 et 6 ne dérogeront pas à la règle et en proposeront un pour chaque saison. Ces événements spéciaux amènent des changements uniques de gameplay et offrent aux joueurs des expériences innovantes et rafraîchissantes. De plus, des Modes arcades – uniquement disponibles le week-end – arriveront dans le jeu. Le premier Mode Arcade, Golden Gun, sera introduit durant la Saison 1 de l’Année 5 ; d’autres modes sont attendus à partir de la Saison 3 de l’Année 5.

D’autres changements pour l’Année 5 et 6 ont déjà été annoncés :

– Le bannissement de cartes permet aux joueurs d’avoir un meilleur contrôle de la carte sur laquelle ils vont jouer.

– Le Système de Réputation, un système transparent dans lequel le joueur peut être récompensé ou au contraire sanctionné suivant son comportement constaté dans le jeu.