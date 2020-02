Hunt: Showdown est maintenant disponible sur PlayStation 4 et Xbox One

Crytek et Koch Media sont heureux d’annoncer que Hunt Showdown, le jeu en ligne tant acclamé par la critique où vous incarnez un chasseur de primes, est disponible dès maintenant en version physique sur PlayStation®4 et Xbox One !



À propos de Hunt: Showdown :

Hunt: Showdown est un jeu de chasseur de primes compétitif à la première personne qui insuffle le frisson des jeux de survie à des affrontements sous forme de parties. Le jeu se déroule en Louisiane en 1895, et mélange des éléments de JcJ et de JcE pour créer une tension inédite. Les créatures ne sont pas la seule menace sur la carte : les autres chasseurs aussi. Dans le mode de jeu classique, dix joueurs (en solo ou en binôme) s’affrontent tout en cherchant à éliminer des bêtes monstrueuses pour pouvoir collecter une prime et quitter la carte. Le mode de jeu rapide propose des parties plus courtes pour les joueurs solo, qui doivent récupérer des armes et luttent pour un total de primes qui ne cesse de diminuer. Plus le risque est élevé, plus la récompense est généreuse, mais la moindre erreur peut tout vous faire perdre.