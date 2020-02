Outward dévoile une sortie au printemps 2020 pour son premier DLC “The Soroboreans”

Partager Facebook

Deep Silver et Nine Dots Studio sont heureux d’annoncer que le tout premier DLC payant d’OUTWARD, « The Soroboreans », sortira au printemps 2020.

Développé par le studio canadien Nine Dots Studio, OUTWARD a vu sa popularité accroître considérablement depuis sa sortie le 26 mars 2019. Ainsi, ce n’est que le début de l’aventure avec ce nouveau DLC ! Immergez-vous une nouvelle fois dans le monde d’Aurai, et découvrez les nouveautés apportées par « The Soroboreans ».

Après avoir combattu pour vous frayer un chemin à travers les terres d’Aurai et être resté fidèle à votre faction malgré la mort, il est temps de reprendre votre sac à dos pour vous lancer dans cette nouvelle aventure !

Caractéristiques de «The Soroboreans»:

La corruption :

Avec « The Soroboreans», la faim, la déshydratation, le froid, ou bien encore la perte de votre sac à dos, ne sont que des broutilles comparées à ce qu’il vous attend. En effet, une nouvelle menace voit le jour avec ce DLC : la corruption. Désormais, votre personnage peut être corrompu. Apprenez à gérer les différents niveaux de corruption qui vous affectent, ou bien vous rencontrerez une fin tragique. Le monde est à présent plus effrayant qu’il ne l’a jamais été !

Les enchantements :

Grâce au tout nouveau système d’enchantement, vos armes et bibelots peuvent maintenant être améliorés !

De nouvelles capacités et des effets de statut :

De nouvelles capacités et des effets de statut sont introduits pour votre personnage via « The Soroboreans ». Cela ajoute une nouvelle dimension au jeu et peut complétement changer votre façon de jouer. Il est peut-être temps de créer un nouveau personnage, non ?