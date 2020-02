Bayonetta & Vanquish sont maintenant prêts à dégainer leurs armes sur PlayStation 4 et Xbox One

Pour fêter en grande pompe le dixième anniversaire des jeux Bayonetta et Vanquish, PlatinumGames et SEGA sont fiers d’annoncer que le jeu Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle est disponible dès maintenant sur PlayStation 4 et Xbox One !

Remasterisés avec une résolution 4K et en 60 fps sur PlayStation 4 Pro et Xbox One X, vous allez vous demander si vous êtes en train de rêver en voyant Sam Gideon et Bayonetta en pleine action !

Une édition physique envoutante :

Toutes les versions physiques de Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle sont accompagnées d’un SteelBook en relief, illustré par de tous nouveaux artworks pour ces deux titres cultes. Ces derniers ont été créés spécialement pour ce dixième anniversaire par l’artiste Dan Dussault, avec la supervision de SEGA, PlatinumGames et de Hideki Kamiya, directeur sur Bayonetta.

Préparez-vous à vaincre d’innombrables hordes d’ennemis dans deux des jeux d’action les plus célèbres (et les plus stylés). Bayonetta et Vanquish sont remasterisés et bénéficient d’une résolution 4K en 60fps sur PlayStation 4 Pro et Xbox One X pour la toute première fois. En piste et préparez-vous à danser avec Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle !

A propos de Bayonetta:

Découvrez la genèse de la série Bayonetta avec le cultissime jeu d’action-aventure original. L’envoûtante Sorcière de l’Umbra se réveille après un demi-millénaire dans les limbes, sans aucun souvenir de son mystérieux passé. Immédiatement plongée dans la bataille, elle doit vaincre d’innombrables ennemis pour reconstituer la vérité.

Tirez parti de l’arsenal de compétences de Bayonetta, notamment la possibilité de se métamorphoser en formes animales variées, d’invoquer de démons avec ses cheveux et de maîtriser des arts de la balle. Envoûtez, découpez et ouvrez le feu sur des hordes d’ennemis célestes dans cette aventure pleine de charme et d’action.

A propos de Vanquish:

Le légendaire TPS futuriste est de retour. La Terre, en proie à la surpopulation et à la raréfaction des ressources, demande l’aide de Providence, une colonie spatiale alimentée par énergie solaire. Alors que Providence tombe soudainement aux mains d’un groupe rebelle et que sa technologie se voit utilisée pour anéantir des villes, la reconquête de la colonie spatiale est confiée à un commando de l’espace surentraîné.

Equipé de la BLADE, un système d’armement expérimental capable de scanner, copier et enregistrer jusqu’à trois armes existantes, Sam Gideon, agent du DARPA spatial, doit infiltrer Providence, vaincre des vagues d’ennemis futuristes et éteindre le transmetteur d’énergie qui menace toute vie sur Terre.