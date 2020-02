Morgana vous donne un cours intensif sur les nouveautés de Persona 5 Royal

Partager Facebook

La classe est prête à commencer ! Pour les nouveaux élèves, comme pour les Voleurs Fantômes aguerris, Morgana et Kasumi vous proposent un cours qui explique toutes les nouveautés de Persona 5 Royal, via le tout dernier trailer d’ATLUS ! Vous y découvrirez ce qu’est un Persona, les nouveaux ennemis/nouveaux Persona, ce que font les Voleurs Fantômes, de nouvelles énigmes dans les Palais, les possibilités qu’offre le grappin, de nouveaux lieux avec Kichijoji, Jose (un nouveau personnage que vous rencontrerez dans le Mementos), des nouveaux confidents, dont Maruki ainsi que le Repaire des Voleurs.

Préparez-vous pour une toute nouvelle expérience avec Persona 5 Royal, basé sur l’univers de la série primée des Persona !

Les Voleurs Fantômes seront de retour dans Persona 5 Royal, sur PlayStation®4, dès le 31 mars 2020 avec la Phantom Thieves Edition, la Launch Edition, ainsi que des bundles digitaux, disponibles en précommande.

Rejoignez les Voleurs Fantômes de Cœurs grâce à ces éditions physiques de Persona 5 Royal :

La Phantom Thieves Edition :

Le masque officiel de Joker (avec son socle).

La boîte du collector.

Un Art book.

La bande-son du jeu.

Un Steelbook® en édition limitée.

Un code pour un thème dynamique sur PS4™.

La Launch Edition :

Un Steelbook® en édition limitée.

Un code pour un thème dynamique sur PS4™.

A propos de Persona 5 Royal :

Enfilez le masque de Joker et ralliez-vous aux Voleurs Fantômes de Cœurs. Ensemble, vous briserez les chaînes de la société moderne, élaborez des casses pour infiltrer les esprits corrompus et les remettre dans le droit chemin ! Explorez Tokyo, débloquez de nouvelles Persona, personnalisez votre Repaire des Voleurs comme vous l’entendez, découvrez des arcs narratifs et scènes inédits, des fins alternatives, et bien plus encore !

Même les Voleurs Fantômes les plus aguerris verront dans Persona 5 Royal une nouvelle occasion de défier les conventions, de trouver leur force intérieure et de combattre au nom de la justice.