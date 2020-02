Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 : Road to Boruto se dévoile sur Switch !

Partager Facebook

Disponible sur PC, PS4 et Xbox One depuis bientôt 4 ans, Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 : Road to Boruto honorera la Nintendo Switch de sa présence dès le 24 avril prochain.

Le jeu de combat adapté du manga Naruto, développé par CyberConnect2 et édité par Bandai Namco, va débarquer sur la Switch dans sa version« Next Generations », soit avec un nouveau DLC incluant deux nouveaux personnages jouables (Kinshiki Otsutsuki et Momoshiki Otsutsuki) et des costumes de l’ère Boruto pour 11 personnages. Les joueurs sur PC, PS4 et Xbox One ou PC devront passer à la caisse pour obtenir ce nouveau DLC.

Bandai Namco profite de cette annonce pour nous dévoiler la dernière bande-annonce disponible du titre dans sa version Nintendo Switch.