Infomaniak poursuit sa croissance soutenue et se positionne comme alternative aux GAFAM

Une croissance constante et un chiffre d’affaires en hausse

Infomaniak a affiché, en 2019, une croissance de 32% sur le marché suisse alémanique et un chiffre d’affaires de plus de 21 millions de francs. Avec le lancement de son Cloud collaboratif kDrive et deSwissTransfer.com, lequel comptabilise plus de 20 millions de téléchargements à ce jour, le fournisseur de services Web basé à Genève et à Winterthur démontre ses intentions de fournir aux professionnels et aux particuliers des alternatives professionnelles aux GAFAM.

Une alternative gratuite à Gmail, Slack et plusieurs nouveaux services pour les professionnels

Infomaniak proposera dès le troisième trimestre 2020 des adresses email gratuites qui permettront de synchroniser facilement contacts et calendriers sur tous les appareils. Les internautes souhaitant utiliser une alternative à Gmail, Yahoo ou encore Outlook pourront gratuitement bénéficier de cette solution indépendante et développée entièrement en Suisse.

Pour les entreprises, une messagerie instantanée de type Slack sera incluse avec l’offre Mail : l’intégralité de ces communications seront stockées dans des datacenters sécurisés et respectueux de la vie privée.

Infomaniak, qui compte à ce jour plus de 130 collaborateurs, proposera également de l’espace de stockage (object storage) et une infrastructure à la demande (IaaS). Ces services permettront aux entreprises d’exploiter, à la demande et en libre-service, la puissance d’une infrastructure Cloud sécurisée et développée en interne sur la base de technologies indépendantes.

Réductions des émissions de CO 2 et nouveau datacenter

En 2020, Infomaniak renforce ses engagements écologiques. L’hébergeur, qui compense déjà la totalité de ses émissions de CO 2 à 200% via myclimate.org et utilise exclusivement de l’énergie renouvelable certifiée, va encore réduire son impact environnemental en réutilisant ses anciens serveurs, le tout sans affecter la performance de ses services. En effet, la fabrication de serveurs consomme plus de CO 2 que l’équivalent de 20 ans d’exploitation de modèles existants.

En parallèle, Infomaniak travaille sur l’élaboration de son prochain datacenter qui verra le jour fin 2022. Ce dernier récupérera 100% de la chaleur produite pour chauffer un quartier d’immeubles à Genève. Cela devrait ainsi permettre à l’hébergeur de dépasser l’efficience de son datacenter le plus récent dont l’indicateur d’efficacité énergétique (PUE) est déjà inférieur à 1.1, soit l’un des plus bas au monde.

Engagé depuis toujours pour l’environnement, Boris Siegenthaler, CEO, ajoute par ailleurs : “Le support et les ingénieurs d’Infomaniak ne seront jamais délocalisés et la société restera toujours engagéeau maximum pour une économie durable et circulaire.”

Simplifier la création de sites et les flux de travail des entreprises

Infomaniak va déployer prochainement un nouvel outil pour simplifier la vie des entreprises. La création et la configuration des adresses email, contacts et agendas deviendra plus intuitive sur tous les types d’appareils. De plus, une nouvelle offre pour créer rapidement des sites attractifs et de nouvelles synergies entre les produits verront également le jour.

En 2020, Infomaniak va massivement investir dans l’évolution de son infrastructure d’hébergement pour préparer l’avenir et améliorer en continu ses produits. Tous les clients bénéficieront automatiquement de ces avancées.