Nouveau smartphone entrée de gamme Xperia L4 L’expérience photo et vidéo 21:9ème de Sony dans un design épuré

ony annonce aujourd’hui l’Xperia L4 et ajoute ainsi un nouveau modèle d’entrée de gamme à son offre de smartphones dédiés au divertissement.

Design épuré et grand écran 21:9ème pour en faire plus avec son smartphone.

Nouveau modèle de la série L de Sony, l’Xperia L4 est doté d’un écran 21:9ème de 6,2 pouces qui lui donne un style élégant et assure une prise en main parfaite.

L’écran au format 21:9ème permet d’afficher deux applications simultanément, pour voir plus de contenu à l’écran et en faire plus. Le partage d’écran se déclenche rapidement via le gestionnaire multifenêtre 21:9ème et l’accès à ses applications favorites est facilité grâce à Side sense.

Se perfectionner en photographie

L’Xperia L4 est le premier smartphone d’entrée de gamme de Sony doté d’un triple objectif photo avec un capteur principal de 13 MP, un super grand angle de 5 MP et un capteur de 2MP pour la profondeur de champs. L’occasion de laisser libre court à sa créativité, de réaliser des prises de vue artistiques et de haute qualité et de bénéficier d’un magnifique effet Bokeh (arrière-plan flouté).

L’Xperia L4 capture systématiquement la totalité de l’image, en basculant entre grand et super grand angles. L’utilisateur aura ainsi la possibilité de photographier facilement de magnifiques paysages mais aussi des portraits.

La créativité offerte par l’appareil photo est également renforcée par l’écran 21:9ème, permettant d’obtenir des vidéos et des images dans ce même format.

Une batterie qui vous accompagne au quotidien

La batterie de 3580 mAh à recharge rapide permet une utilisation intense de ses applications préférées sans s’épuiser au court de la journée.

Xperia Adaptive Charging de Sony contrôle le chargement du smartphone afin de s’assurer que la batterie n’est pas trop sollicitée et conserve sa longévité.

Disponibilité

L’Xperia L4 sera disponible dès avril 2020 en couleur noir au prix de 199 CHF.

Caractéristiques complètes du Xperia L4 disponibles ici.