Konami annonce les résultats de la cinquième journée de matches de la saison 2019 / 2020 d’eFootball.Pro

Suite à la cinquième journée de matchs de la saison 2019/20 de la ligue eFootball.Pro qui s’est tenue à Barcelone le week-end dernier, Konami Digital Entertainment B.V. partage aujourd’hui les résultats des cinq matchs.

AS Monaco 3-0 / 2-4 FCBarcelone

Celtic FC 3-0 / 2-3 Boavista FC

Juventus 0-2 / 1-1 FC Bayern Munich

FC Nantes 3-3 / 1-1 Manchester United FC

FC Schalke 04 0-0 / 0-1 Arsenal FC

L’étau se resserre après cette cinquième journée de matchs et le FC Bayern n’est désormais plus qu’à un point d’écart de l’AS Monaco, en tête du tableau des scores. De nombreux buts ont été marqués mais personne n’a pu surpasser ASM Kilzyou qui reste pour le moment le meilleur buteur de la saison.

L’AS Monaco

L’AS Monaco et le FC Barcelone ont lancé la cinquième journée de matchs avec une première rencontre qui a vu s’affronter deux champions du monde d’eFootball PES. Après avoir dominé la première partie (3-0), l’AS Monaco a concédé quatre buts dans la seconde qui ont scellé la victoire du FC Barcelone. Il s’agit de la première défaite de la saison pour l’équipe Monégasque.

Le second match a opposé le Celtic FC au Boavista FC et a été rythmé par une avalanche de buts des deux côtés. Après un début de saison plutôt faible, les Hoops avaient besoin de points et l’équipe Portugaise désirait poursuivre sa montée dans le classement. Le Celtic FC a confortablement remporté la première partie (3-0) mais le Boavista FC a remonté la pente et a gagné la seconde (2-3). À l’issue de la journée, Barboza a pris la tête du classement des points en défense, dépassant Aazbabysk du FC Nantes.

Le match entre la Juventus et le FC Bayern Munich était incontestablement le plus attendu de la journée. Les tout premiers champions en coopération d’eFootball PES, Alex Alguacil, ETTORITO97 et Ildistruttore jouent désormais dans des équipes différentes. Avant leur match, les deux clubs étaient à égalité en termes de points et constituaient la principale menace pour l’AS Monaco. La première partie s’est achevée sur une victoire 0-2 pour l’équipe Allemande et la seconde sur une égalité 1-1. Le FC Bayern n’est désormais qu’à un point d’écart de l’AS Monaco, leader du tableau des scores.

Le FC Nantes et le Manchester United FC se sont affrontés lors du quatrième match. La première partie s’est révélée être l’une des plus passionnantes de la journée bien qu’elle se soit conclue sur une égalité. Le club Anglais a démarré en prenant la tête mais son rival Français l’a rattrapé en égalisant 3-3. La deuxième partie s’est également achevée sur une égalité 1-1 avec un but marqué dans les dernières minutes par E_c_oneill du Manchester United.

La dernière rencontre de la journée a opposé le FC Schalke 04 à l’Arsenal FC et seul un but y a été marqué. Les deux équipes étaient à égalité en dernières positions du classement avant le match et avaient donc désespérément besoin des six points afin de se qualifier pour les phases éliminatoires. La première partie s’est conclue par une égalité 0-0 et la seconde a été remportée par l’Arsenal FC (0-1) grâce à un but d’S-Venom.

Le MVP de la quatrième journée de matches et le prix du meilleur but du 8 février ont été décernés au début de la journée. Alex Grd de l’Arsenal FC a remporté le meilleur but tandis qu’ HenrykinhO du FC Barcelone a été déclaré meilleur joueur. Les récompenses de la cinquième journée seront remises le 7 mars. Pour sélectionner le MVP, Konami choisira l’un des cinq joueurs qui a récolté le plus de points CO-OP. Les titres de MVP et de meilleur buteur de la journée sont des prix individuels qui permettent aux lauréats de gagner 10.000 euros chacun.

La sixième journée de matchs aura lieu le samedi 7 mars et verra s’affronter les équipes suivantes :

· FC Nantes vs Juventus

· Manchester United FC vs FC Schalke 04

· Arsenal FC vs Boavista FC

· FC Barcelone vs Celtic FC

· AS Monaco 04 vs FC Bayern Munich