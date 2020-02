TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 WARLORDS OF NEW YORK DÉVOILE SES ANTAGONISTES DANS SON PREMIER COURT-MÉTRAGE D’ANIMATION

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ubisoft annonce un court métrage d’animation de Tom Clancy’s The Division® 2 disponible en amont du lancement de Warlords of New York le 3 mars.

Ce court-métrage d’animation montre comment Aaron Keener, ancien Agent de la Division devenu renégat, manipule ses quatre lieutenants pour les inciter à prendre le contrôle du sud de Manhattan et mettre ses plans à exécution. Ce court-métrage révèle également aux joueurs les cibles qu’ils vont devoir traquer au cours de cette chasse à l’homme pour retrouver Aaron Keener. Que ce soit la chimiste Vivian Conley, le hacker Theo Parnell, l’ancien Black-Ops assoiffé de vengeance Javier Kajika ou encore James Dragov, expert des armes lourdes à la tête de l’iconique faction des Rikers, ces antagonistes s’avéreront tous être des adversaires impitoyables pour les Agents de la Division qui s’aventureront dans le sud de Manhattan.

Pour célébrer le futur lancement de l’extension Warlords of New York, les nouveaux Agents* auront l’opportunité de découvrir gratuitement l’univers de Tom Clancy’s The Division 2 le temps d’un week-end, du 27 février au 2 mars**. Ils pourront alors explorer Washington DC et comprendre les événements qui ont mené à Warlords of New York sans limite de niveau ou de temps. A noter que les joueurs qui décideront d’acheter le jeu à la suite du week-end gratuit pourront conserver leur progression.

De plus amples informations sur Tom Clancy’s The Division® 2 sont disponibles sur le site officiel.

*L’essai de The Division 2 pendant le week-end gratuit est accessible uniquement sur PlayStation Plus et Xbox Live Gold.

**Les joueurs auront jusqu’au 1er mars inclus pour s’inscrire et bénéficier de l’essai gratuit et pourront en profiter jusqu’au 2 mars.