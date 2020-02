PlayStation News Alert: PlayStation Plus titres en Mars 2020

Partager Facebook

Les membres de PlayStation Plus ont deux aventures épiques devant eux en mars, avec Shadow of the Colossus et Sonic Forces disponibles pour être ajoutées à leur bibliothèque de jeux PS4 à partir du 3 mars.

Shadow of the Colossus

Genre: Action, Aventure

Release: 2018

Prix au PlayStation Store: 47,90 CHF

Shadow of the Colossus est un chef-d’œuvre intemporel et primé, qui a reçu, entre autres, l’honneur “Metacritic Must-Play”. Afin de sauver un être cher, le protagoniste du jeu emmène son fidèle cheval sur une terre mystique. Elle est habitée par 16 créatures colossales, que le héros doit abattre dans des combats épiques et variés pour atteindre son but.

Shadow of the Colossus est sorti à l’origine sur PlayStation 2. Le remake pour la PlayStation 4 est l’occasion idéale de rattraper ce classique – et les graphismes entièrement revus font ressortir de façon encore plus spectaculaire les magnifiques paysages et les colosses impressionnants.

Sonic Forces

Genre: Adventure

Release: 2018

Prix au PlayStation Store: 47,90 CHF

Dans Sonic Forces, les joueurs créent leur propre personnage pour rejoindre Sonic et ses amis dans leur quête pour sauver le monde conquis par le maléfique Dr Eggman et son mystérieux complice, Infinite. Dans trois styles de jeu uniques, les joueurs parcourent des niveaux emblématiques à une vitesse époustouflante, se catapultant sur des plateformes dangereuses et utilisant des outils puissants pour garder leurs adversaires sur le qui-vive.

Les membres de PS Plus pourront télécharger les titres sur le PlayStation Store à partir du 3 mars.

D’ici là, ils ont encore la possibilité de racheter les jeux de février BioShock: The Collection, Les Sims 4 et Firewall Zero Hour.

Ceux qui terminent l’abonnement d’essai de 14 jours ont maintenant la possibilité d’ajouter les jeux de février et de mars à leur propre ludothèque et d’obtenir ainsi sept jeux à la fois.