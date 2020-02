“THE CREATION OF FINAL FANTASY XIV: SHADOWBRINGERS”, LA NOUVELLE SÉRIE DE « DEV DIARY » DÉBUTE AUJOURD’HUI

SQUARE ENIX® propose aujourd’hui le premier épisode de « The Creation of FINAL FANTASY® XIV: Shadowbringers » (La création de FINAL FANTASY® XIV: Shadowbringers), une série de carnets des développeurs qui emmènent les spectateurs dans les coulisses de la dernière extension du célèbre MMO.

L’épisode n°1 intitulé “Telling a Tale” (‘Raconter une histoire’) se concentre sur le lore et la narration de de l’extension, et les créatifs derrière le titre aux multiples récompenses parlent des inspirations et des secrets entourant son développement, avec des interviews de :

Naoki Yoshida (Producteur and Directeur)

(Producteur and Directeur) Banri Oda (Créateur de World Lore et auteur de l’épopée)

(Créateur de World Lore et auteur de l’épopée) Natsuko Ishikawa (Auteur de l’épopée)

Banri Oda et Naoki Yoshida

La série complète sera constituée de six épisodes, chacun consacré à un élément particulier du jeu, avec des membres différents de l’équipe de développement décrivant leur travail de création. Les nouveaux épisodes sortiront tous les jeudis à 13h CET.

La programmation sera la suivante :

Episode n°1 – 27 février

Episode n°2 – 5 mars

Episode n°3 – 12 mars

Episode n°4 – 19 mars

Episode n°5 – 26 mars

Episode n°6 – 2 avril

Suivez la chaîne Youtube FINAL FANTASY XIV Online pour ne rien rater de la série « La création de FINAL FANTASY® XIV: Shadowbringers » : https://www.youtube.com/FINALFANTASYXIV

Les plus curieux pourront également surveiller Twitter et Facebook pour des informations sur des sujets potentiels et les stars des épisodes à venir.

Natsuko Ishikawa

L’essai gratuit FINAL FANTASY XIV permet aux nouveaux joueurs de créer jusqu’à 8 personnages et d’essayer les différentes races, classes et jobs sans limite de temps. Les futurs joueurs qui voudraient tester l’essai gratuit peuvent s’inscrire ici : http://sqex.to/FFXIV_FreeTrial.