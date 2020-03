Concours : gagnez le jeu Nintendo Switch « Pokémon Donjon Mystére: Équipe de Secours DX »

Partager Facebook

Préparez-vous à explorer le superbe monde réinventé de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, un remake des jeux sortis sur Nintendo DS et Game Boy Advance. Formez votre équipe de secours en faisant appel à Pikachu, Évoli, Salamèche et d’autres Pokémon, et menez à bien des missions pour sauver les Pokémon d’un donjon mystère riche en surprises !

– Répondez à des questions sur vous-même pour déterminer quel Pokémon vous allez incarner.

-Vivez la vie d’un Pokémon. Parlez avec d’autres Pokémon, liez-vous d’amitié avec eux et combattez à leurs côtés.

– Formez votre équipe de Pokémon et battez-vous pour sauver le monde des catastrophes naturelles.

-Explorez des donjons qui changent lors de chaque visite.

-Partez à l’aventure avec votre équipe de secours et faites connaissance avec de nombreux Pokémon.

Nous vous donnons aujourd’hui la chance de gagner le jeu vidéo Nintendo Switch « Pokémon Donjon Mystére: Équipe de Secours DX » disponible dès le 06 mars 2020. Ce concours est valable jusqu’au 09 mars 2020.

