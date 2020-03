Ubisoft annonce un nouveau Trackmania

Partager Facebook

À l’occasion de la finale de la Trackmania Grand League organisée à Lyon, Ubisoft annonce que Trackmania®, le nouvel opus de la célèbre série, sera disponible sur PC dans le monde entier à partir du 5 mai 2020.

Ubisoft Nadeo revient avec le plus grand et le plus convainquant remake du légendaire Trackmania® Nations qui combine un style de jeu facile à prendre en main, mais difficile à maîtriser, avec une nouvelle direction créative :

Un contenu régulièrement mis à jour : Trackmania ® propose une campagne saisonnière officielle et une sélection quotidienne de circuits.

Trackmania propose une campagne saisonnière officielle et une sélection quotidienne de circuits. Des circuits variés : Trackmania ® permet aux joueurs de créer des circuits uniques en mettant à disposition de nouvelles surfaces et des blocs “spéciaux”.

Trackmania permet aux joueurs de créer des circuits uniques en mettant à disposition de nouvelles surfaces et des blocs “spéciaux”. Un nouveau format esport : Trackmania® rend l’esport accessible à tous grâce à des compétitions in-game quotidiennes ou à des ligues ouvertes à l’international.

Trackmania® sera à l’honneur de la prochaine Trackmania Zrt Cup. Cette compétition aura lieu à l’Arena AccorHotels de Paris le 13 juin prochain et affiche d’ores et déjà complet avec 15 000 spectateurs.

De plus amples informations sur Trackmania® sont disponibles sur le site officiel du jeu ou sur Twitter.