Le bureau mobile – avec la nouvelle Canon PIXMA TR150

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le modèle PIXMA TR150 présenté par Canon aujourd’hui est le successeur de la PIXMA iP110. Une nouvelle imprimante A4 mobile et robuste respirant la qualité et la convivialité d’utilisation.

Elle propose également la recharge de sa batterie par USB et une connectivité sans fil complète incluant le réseau Wi-Fi 5 GHz. Équipée d’un écran monochrome OLED de 3,7 cm (1,44 pouce) facilitant la manipulation par l’utilisateur, elle est la première à offrir la possibilité de stocker cinq documents et de les imprimer ensuite par simple pression sur une touche. Côte autonomie, elle intègre une batterie optimisée capable d’imprimer env. 40 pages de plus que le modèle qu’elle remplace. La Canon PIXMA TR150 sera disponible dès avril avec ou sans batterie au prix de CHF 354.-, respectivement CHF 289.- (PVC).