PlayStation Now : voici la liste de jeux pour mars 2020

Le service d’abonnement aux jeux dans le cloud, PlayStation Now publie la liste de jeux disponible dès le mois de mars et jusqu’à une date butoir pour certains titres :

Control (disponible jusqu’au 31 août 2020)

Shadow of the Tomb Raider (disponible jusqu’au 31 août 2020)

Wolfenstein 2: The New Colossus

Dead or Alive 5 Last Round

Nascar Heat 3

Nights of Azure

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon

Romance of the Three Kingdoms 13

Toukiden 2

Toukiden Kiwami

Warriors All-Stars

À savoir qu’Horizon Zero Dawn et Uncharted: The Lost Legacy sont encore disponibles jusqu’au 7 avril 2020. À vos manettes !!!