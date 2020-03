Ubisoft annonce un week-end gratuit sur Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Partager Facebook

Ubisoft® annonce que Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege sera disponible gratuitement du 5 au 8 mars*. Les joueurs intéressés peuvent rejoindre la communauté de Rainbow Six Siege, qui compte d’ores et déjà plus de 55 millions de joueurs sur toutes les plateformes, et bénéficier d’un accès immédiat à toutes les cartes, tous les modes de jeu et à ses 20 agents d’origine.

Tous les participants du week-end gratuit pourront conserver leur progression, le contenu débloqué en jeu et continuer à jouer sans interruption s’ils décident d’acheter le jeu. Les joueurs pourront également profiter d’une réduction de 70% sur le jeu de base (disponible uniquement sur PC) et sur les Éditions Deluxe, Gold et Ultimate entre le 5 et le 18 mars en fonction des stocks et des plateformes.

Désormais disponible sur le serveur de test, la future Opération Void Edge présente une nouvelle assaillante, Iana originaire des Pays-Bas et un nouveau défenseur, Oryx originaire de Jordanie. La carte Oregon a également été entièrement retravaillée avec de nouveaux graphismes et une gestion de l’espace améliorée.

De plus amples informations sur Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, le week-end gratuit et les offres sont disponibles sur le site officiel.

*Les offres du week-end gratuit sont valables pendant un temps limité sur les stores PC, Xbox et Playstation. Les dates du week-end gratuit et les réductions sont susceptibles de varier en fonction des plateformes.