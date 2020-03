Exposition temporaire : Charlie Chaplin, l’homme-orchestre

Partager Facebook

Pour la deuxième exposition temporaire, Chaplin’s World vous invite à découvrir, sous un éclairage inédit, le fascinant univers musical de Charlie Chaplin.

Promesse d’un moment riche en émotions pour toute la famille.

L’HISTOIRE DE CHAPLIN ET LA MUSIQUE

Musicien autodidacte dès l’adolescence, Charlie Chaplin bascule à 25 ans de l’univers du music-hall à celui du cinéma. Avec l’invention de son personnage Charlot, le cinéaste affirme la suprématie de la pantomime et impose la dimension musicale de son personnage comme ressort comique et poétique : un corps dansant qui s’accorde au rythme du montage.

Au moment où le cinéma mondial bascule du muet au parlant en 1927, Chaplin saisit l’opportunité de maîtriser la musique.

Dès lors, en véritable homme-orchestre, il ajoute cette dimension à son art : il signe la partition de tous les films à venir et remet en musique ses films muets. S’il déjoue la prise de parole de son personnage pour préserver la poésie et la drôlerie de Charlot, il invente un comique sonore où bruitages et musique dialoguent.

Avec de nombreux extraits de films, photographies, oeuvres d’art et documents rares, mais aussi des dispositifs interactifs, l’exposition proposera un parcours immersifadapté à tous les publics. Ainsi, les visiteurs découvriront sous un éclairage inédit la vie et l’oeuvre de l’un des plus grands artistes du 20e siècle.

INFORMATIONS PRATIQUES

L’exposition “Charlie Chaplin, l’homme-orchestre” se tient à Chaplin’s World du 13 mars au 28 juin 2020:

– du 13 mars au 3 avril: 10h00 à 17h00

– du 4 avril au 31 mai: 10h00 à 18h00

– du 01 juin au 28 juin: 9h00 à 18h00