Roller Champions, une alpha fermée dès le 11 mars

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ubisoft annonce les dates de l’Alpha fermée de Roller ChampionsTM, le jeu de sport d’équipe free-to-play où les joueurs patinent, se passent la balle, esquivent leurs adversaires et marquent des buts dans une arène remplie de fans. Roller Champions sortira courant 2020 mais les joueurs* peuvent s’inscrire dès maintenant pour avoir une chance de jouer à l’Alpha fermée disponible du 11 mars à partir de 17h, au 23 mars 21h, heures françaises, sur PC via Uplay.

Développé par Ubisoft Montréal, Ubisoft Winnipeg et Ubisoft Pune, Roller Champions est une nouvelle expérience sportive qui offre un gameplay PvP en équipe excitant et nerveux. Deux équipes de trois joueurs s’affrontent dans des arènes du monde entier. Les joueurs sont encouragés par des foules de supporters en délire à chaque fois qu’ils récupèrent le ballon, le passent à leurs coéquipiers, esquivent et taclent leurs adversaires pour marquer des buts dans le cerceau lumineux situé au-dessus de la piste.

L’Alpha fermée offre aux joueurs l’opportunité de partager leurs impressions avec l’équipe de développement de Roller Champions et de gagner une récompense exclusive en jeu qu’ils pourront conserver lors de son lancement. L’Alpha fermée permettra aux joueurs de tester le jeu et de découvrir son intensité ainsi que de nouvelles fonctionnalités, incluant :

La personnalisation de l’athlète : Les joueurs peuvent créer un athlète personnalisable grâce à une liste de 70 articles comprenant des gants, des rollers, des vêtements et des casques ou coiffures.

Les joueurs peuvent créer un athlète personnalisable grâce à une liste de 70 articles comprenant des gants, des rollers, des vêtements et des casques ou coiffures. Une nouvelle arène : La courbure, l’élévation et divers autres éléments du décor ont permis d’améliorer la navigation et le gameplay. Les joueurs pourront également découvrir la plus grande arène du jeu à ce jour, Chichén Itzá.

La courbure, l’élévation et divers autres éléments du décor ont permis d’améliorer la navigation et le gameplay. Les joueurs pourront également découvrir la plus grande arène du jeu à ce jour, Chichén Itzá. De nouveaux mouvements : Les joueurs peuvent tester des mouvements originaux comme le plongeon et le tacle aérien ainsi que de nouvelles manœuvres groupées tel que l’accrochage.

Pour avoir une chance de participer à l’Alpha fermée de Roller Champions les joueurs peuvent s’inscrire sur le site officiel du jeu.

Roller Champions sera disponible sur PlayStation®4, Xbox One, PC, Nintendo Switch™ et mobile.