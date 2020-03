A World Betrayed arrivera sur Total War: Three Kingdoms le 19 mars 2020

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dans le Nord, le tyran Dong Zhuo a péri de l’épée de son fils adopté, Lü Bu: un Guerrier féroce et déterminé à vaincre les grands héros de la Chine. Dans le Sud, Sun Ce pleure la mort de son père, le noble Sun Jian, et fait le vœux de perpétuer l’héritage de son père. Le moment est venu pour eux de faire face à leur destin, seuls, le futur leur appartient désormais…

Disponible dès le 19 mars,A World Betrayed est le nouveau Chapter Pack de Total War: THREE KINGDOMS. Survenant immédiatement après le conflit dévastateur de 190CE, les principaux chefs de guerre de la Chine s’affrontent alors que la Dynastie des Han se cherche un nouveau leader.

Forgez un nouvel empire à l’aide d’une armée dirigée par deux des guerriers les plus puissants de leur époque, le prodigieux Lü Bu et l’ambitieux Sun Ce. Chacun aura ses ennemis et ses terres à conquérir. Suivez-les sur les chemins de la guerre, aux côtés de commandants uniques, de puissants guerriers et d’hommes d’états éminents, tous prêts à soutenir leur leader dans sa quête pour gouverner la Chine !

A propos de A World Betrayed :

Deux nouvelles factions – dirigées respectivement par Lü Bu et Sun Ce.