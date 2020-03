Concours : gagnez le jeu Nintendo Switch « Snack World: Mordus De Donjons – Gold »

Partager Facebook

Que la quête… COMMENCE !



Votre village a été envahi, vous allez donc devoir prendre les armes et vous transformer en aventurier héroïque pour vous venger du terrible Sultan Vinaigre ! Dans ce jeu de rôle, vous explorez des donjons générés aléatoirement pour mettre la main sur des trésors toujours plus rares, et vous pouvez faire équipe avec jusqu’à trois autres trublions en local ou en ligne pour terrasser de terribles tyrans !

Le danger menace le monde de Snack World depuis que le Sultan Vinaigre, un homme d’affaire diabolique, cherche à ramener à la vie le diabolique Deodragon : Smörg Åsbord. Dans cette aventure au ton décalé, personnalisez votre héros puis rejoignez les chasseurs de trésors Chup, Mayonna ainsi que leurs coéquipiers pour tenter de ramener l’ordre au royaume Tutti-Frutti.

Avant de vous mettre en route, préparez-vous pour votre prochaine exploration de donjon en vous rendant dans des boutiques à la pointe de la technologie pour faire le plein d’objets et améliorer votre équipement.



Et lorsque vous êtes prêts, lancez-vous dans l’exploration de donjons générés aléatoirement. Essayez de récolter différents trésors et objets rares tout en évitant les pièges et en affrontant des boss ! Pour vous aider durant les combats, utilisez les Snacks pour invoquer des alliés, mettez à jour votre équipement au cœur de l’action et exploitez toutes vos ressources pour prendre l’avantage au combat. Vous pouvez également faire équipe avec jusqu’à trois amis pour vaincre d’énormes boss en coopération, que ce soit en ligne* ou en local.

Nous vous donnons aujourd’hui la chance de gagner le jeu Nintendo Switch « Snack World: Mordus De Donjons – Gold ». Ce concours est valable jusqu’au 13 mars 2020.

