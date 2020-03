Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX disponible sur Switch

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

The Pokémon Company International et Nintendo ont annoncé la sortie aujourd’hui de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, disponible exclusivement sur les consoles Nintendo Switch™. Le jeu est compatible avec tous les modes de la console, à savoir le mode téléviseur, le mode sur table et le mode portable.

Ce nouveau titre reprend les tout premiers jeux de la série des Donjons Mystère, Pokémon Donjon Mystère Equipe de Secours Rouge et Pokémon Donjon Mystère Equipe de Secours Bleue, sortis en Europe en 2006, tout en introduisant de nouveaux personnages et de nouvelles fonctionnalités de jeu.

Partez à l’aventure avec plus de 400 Pokémon



Les joueurs rencontreront les Pokémon suivants :

Les légendaires Artikodin, Électhor et Sulfura, qui apparaîtront après avoir remarqué des évènements étranges dans l’univers du jeu.

Des ennemis puissants identifiables grâce au symbole en forme de couronne affiché au-dessus d’eux. Les joueurs pourront avoir un aperçu des ennemis puissants présents dans un donjon avant de s’y aventurer, ce qui leur permettra de se préparer en conséquence. Il se peut aussi que ces ennemis puissants soient des Pokémon chromatiques et qu’ils finissent par rejoindre l’équipe des joueurs.

Faites-vous secourir si vous tombez K.O.

Les joueurs peuvent former une nouvelle équipe de secours avec les Pokémon qui séjournent dans leurs camps de secourisme, ce qui leur permettra d’aller secourir une de leurs équipes tombées K.O. dans un donjon. Il leur est également possible d’envoyer des demandes de sauvetage à d’autres joueurs. Après avoir accepté ces demandes, ces autres joueurs pourront venir en aide aux équipes tombées K.O. et ainsi obtenir des récompenses en jeu.

Enfin, les joueurs qui ont essayé la version démo de Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX sur une console Nintendo Switch pourront transférer leurs données de sauvegarde dans la version complète du jeu.

Pour plus d’informations sur Pokémon Donjon Mystère : Équipe de Secours DX, rendez-vous sur Pokemon.fr/DonjonMystere.