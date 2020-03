Concours : gagnez ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS sur Xbox One !

ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS est un jeu de combat et d’action se déroulant dans un monde où les menaces sont courantes et où les héros sont le seul espoir. Saitama, le personnage principal du jeu, est un héros qui peut détruire même l’ennemi le plus fort en un seul coup, ce qui le dérange beaucoup.



Le jeu propose des combats 3 contre 3 dans lesquels les joueurs forment de puissantes équipes composées de nombreux visages familiers. Les premiers personnages jouables connus sont Genos, Hellish Blizzard, Mumen Rider, Speed-o’-Sound Sonic et Saitama.

Nous vous donnons aujourd’hui la chance de gagner ONE PUNCH MAN: A HERO NOBODY KNOWS sur Xbox One. Ce concours est valable jusqu’au 17 mars 2020.

