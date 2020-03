Partager Facebook

Ubisoft annonce l’arrivée d’un Season 2 Pass dans Anno 1800, le dernier épisode de la célèbre franchise de jeux de gestion et de stratégie.

Ce nouveau volet inclura trois nouveaux DLC majeurs qui sortiront courant 2020. Le premier, Le Capitole, sera disponible le 24 mars. Ubisoft annonce également que le jeu compte plus d’1 million de joueurs* à travers le monde. Lancé le 16 avril 2019 sur PC, Anno 1800 est d’ores et déjà l’épisode d’Anno ayant réalisé le plus gros lancement de la série. Anno 1800 a continué d’accueillir de nouveaux joueurs tout au long de l’année et poursuivra sur sa lancée en 2020. Afin de célébrer cette étape importante, tous les joueurs recevront dès aujourd’hui une décoration gratuite unique** et tous les nouveaux joueurs pourront découvrir Anno 1800 gratuitement du 12 au 15 mars.

“L’équipe d’Ubisoft Mainz est très heureuse des résultats d’Anno 1800 et souhaite remercier la communauté pour ses retours réguliers. Nous sommes tous extrêmement motivés pour continuer à apporter de nouveaux contenus à la marque Anno en 2020 ”, déclare David Wightman, Studio Manager chez Ubisoft Mainz.

Le Season 2 Pass sera l’occasion pour les joueurs de vivre de nouvelles aventures, de relever de nouveaux défis et d’avoir accès à de nouveaux outils pour façonner leur propre Révolution Industrielle. Il inclut trois nouveaux DLC qui sortiront courant 2020 :

Afin de célébrer le franchissement de la barre du million de joueurs 9 mois après la sortie du jeu en avril 2019, les joueurs recevront un embellissement unique disponible dans Anno 1800.

Les joueurs pourront également découvrir gratuitement Anno 1800 des Tiers 1 à 3 et le mode coop du jeudi 12 au dimanche 15 mars*** sur Uplay et l’Epic Games Store.

Développé par Ubisoft Mainz, Anno 1800 offre d’innombrables opportunités aux joueurs de prouver leurs talents de dirigeants. Ils peuvent créer d’immenses métropoles, organiser des réseaux logistiques efficaces, s’installer sur un nouveau continent exotique, planifier des expéditions à travers le monde et dominer leurs opposants via la diplomatie, le commerce ou la guerre.

Depuis plus de deux ans, Anno 1800 invite les joueurs à prendre part à la création et au développement du jeu en les incitant à partager leurs commentaires via le programme Anno Union. Jusqu’ici plus de 200 articles de blogs ont été publiés, 18 000 commentaires ont été postés et 5 concours de la communauté ont été organisés. Cette collaboration entre les joueurs et le studio a permis à l’équipe de développement de concevoir le jeu selon leur volonté et d’y ajouter de nouvelles caractéristiques requises par la communauté.

Anno 1800, le Season 2 Pass et l’Édition Complète d’Anno 1800 sont disponibles en version digitale sur PC sur Ubisoft Store et sur l’Epic Games Store. Le Season 2 Pass peut être acheté au prix public conseillé de 25 euros. L’Édition Complète d’Anno 1800 inclut le jeu principal, les Season Pass 1 & 2 et le contenu Digital Deluxe**** et peut être acheté au prix public conseillé de 100 euros.