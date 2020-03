L’opération Void Edge est disponible dans Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Partager Facebook

Ubisoft annonce que la première saison de l’Année 5 de Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege, Opération Void Edge, est désormais disponible sur PlayStation®4, Xbox One et sur PC ainsi que sur UPLAY+, le service d’abonnement d’Ubisoft sur PC *. L’Opération Void Edge introduit deux nouveaux agents, Iana, assaillante originaire des Pays-Bas et Oryx défenseur originaire de Jordanie. La carte Oregon a été complètement retravaillée pour améliorer la jouabilité et les graphismes et la mise à jour comprend de nombreuses autres améliorations. Enfin, Ash pourra être équipée du Pack Élite Lara Croft®, inspiré du personnage iconique de Tomb Raider®.

Les détenteurs du Year 5 Pass pourront immédiatement incarner les deux nouveaux agents. Les autres joueurs pourront quant à eux les débloquer à partir du 17 mars en utilisant de la Renommée ou des Crédits R6. Les nouveaux contenus additionnels de cette saison, y compris la refonte de la carte Oregon, seront disponibles gratuitement pour tous les joueurs.

Dans l’Opération Void Edge, les joueurs découvriront deux nouveaux agents :

Iana, la nouvelle assaillante néerlandaise : Équipée de son Réplicateur Gemini, , elle peut générer un hologramme d’elle-même. Lorsqu’elle le déploie, elle peut partir en éclaireur en ne laissant presque aucune trace derrière elle. Son hologramme bouge et produit des sons comme elle le ferait elle-même mais ne peut pas tirer, se battre ou utiliser des gadgets secondaires. L’usage du Réplicateur est limité dans le temps et peut être arrêté à tout moment. Il permet à la fois de duper les adversaires d’Iana et de collecter des informations. Si le Gemini est repéré et détruit par un défenseur, il peut aider Iana à deviner l’emplacement de la menace mais il fera également gagner quelques précieuses secondes à ses adversaires qui pourront en profiter pour se repositionner.

Le nouveau défenseur jordanien, Oryx : Oryx est connu pour son Sprint Remah qui lui permet de se déplacer efficacement et de couvrir de courtes distances avec une rapidité sans précédent. Le Sprint Remah peut également être utilisé pour faire chuter les adversaires ou pour briser des murs destructibles, générant de larges ouvertures mais cela diminuera ses points de vie. Ce nouvel agent dispose également de la capacité unique de pouvoir interagir avec des trappes ouvertes. Il peut grimper pour surveiller rapidement les alentours ou se suspendre par le rebord et attendre le moment opportun pour monter. Lorsqu'il est suspendu, Oryx peut également choisir de redescendre si grimper lui semble trop risqué.

La refonte des différentes cartes se poursuit dans Tom Clancy’s Rainbow SixSiege et la carte Oregon n’échappe pas à la règle. Ses graphismes ont été améliorés, la plupart des zones sont plus ouvertes et mieux structurées et de nouveaux points d’accès et de rotation ont été ajoutés. La Grande Tour est désormais directement reliée à la Cuisine et une nouvelle zone au Sous-sol mène au premier étage. Enfin, certaines portes ont été supprimées.

Des mises à jour supplémentaires sont disponibles dans l’Opération Void Edge:

L’amélioration de la consistance des débris des barricades : Briser partiellement une barricade à l’aide d’une arme ou d’une attaque au corps-à-corps génèrera désormais des débris beaucoup plus petits.

Briser partiellement une barricade à l’aide d’une arme ou d’une attaque au corps-à-corps génèrera désormais des débris beaucoup plus petits. Le changement du lieu de déploiement des drones des assaillants : Le drone sera désormais toujours positionné du côté du bâtiment où le joueur aura choisi de déployer son agent.

Le drone sera désormais toujours positionné du côté du bâtiment où le joueur aura choisi de déployer son agent. Un menu principal repensé : Une refonte de l’interface de jeu va être mise en place.

Une refonte de l’interface de jeu va être mise en place. Des changements pour Lesion et Twitch : Désormais, Lesion ne sera plus en mesure d’apercevoir ses mines GU à travers des obstacles et il n’y aura plus de dommage initial lorsqu’un adversaire marchera sur une GU. En revanche, les dommages après-coup ont été augmentés de 4 à 6. En ce qui concerne Twitch, son drone à électrocution pourra tirer trois coups au début, puis nécessitera par la suite un temps de rechargement. Les dommages de chaque tir ont également été réduits à 1 point de dégât.

Désormais, Lesion ne sera plus en mesure d’apercevoir ses mines GU à travers des obstacles et il n’y aura plus de dommage initial lorsqu’un adversaire marchera sur une GU. En revanche, les dommages après-coup ont été augmentés de 4 à 6. En ce qui concerne Twitch, son drone à électrocution pourra tirer trois coups au début, puis nécessitera par la suite un temps de rechargement. Les dommages de chaque tir ont également été réduits à 1 point de dégât. La baisse des prix de certains agents : Mira et Jackal pourront désormais être achetés pour 10 000 Points de Renommée ou 240 Crédits R6, Lion et Finka pour 15 000 Points de Renommée ou 350 Crédits R6 tandis que les prix de Mozzie et Gridlock diminueront à 20 000 Points de Renommée ou 480 Crédits R6.

Mira et Jackal pourront désormais être achetés pour 10 000 Points de Renommée ou 240 Crédits R6, Lion et Finka pour 15 000 Points de Renommée ou 350 Crédits R6 tandis que les prix de Mozzie et Gridlock diminueront à 20 000 Points de Renommée ou 480 Crédits R6. Des skins d’armes Void Edge : Trois nouveaux skins d’armes seront disponibles au cours de cette saison et disposeront chacun d’un style unique. Le premier sera l’élégant Fil de Sabre, le second l’espiègle Bois Peint et enfin, la colorée Écaille de Rivière.

Trois nouveaux skins d’armes seront disponibles au cours de cette saison et disposeront chacun d’un style unique. Le premier sera l’élégant Fil de Sabre, le second l’espiègle Bois Peint et enfin, la colorée Écaille de Rivière. Le Year 5 Pass: Le Year 5 Pass donne aux joueurs l’accès à six nouveaux agents de l’Année 5 ainsi qu’aux six nouveaux équipements de têtes et uniformes exclusifs qui leurs sont réservés. Les joueurs bénéficieront également des mêmes avantages VIP que d’habitude. Pour remercier les détenteurs du Year 4 Pass ayant renouvelé leur Pass pour l’Année 5, 600 Crédits R6 leur seront offerts ainsi que deux packs Alpha Légendaires et trois packs Alpha Épiques.

Enfin, un nouveau Pack Élite est disponible pour Ash : Tomb Raider. Ash se transformera en Lara Croft et agira en conséquence : elle ne reculera devant aucun danger. Les joueurs pourront explorer les moindres recoins de toutes les cartes, équipés de l’uniforme Lara Croft de Ash, de son équipement de tête, de ses gadgets et de ses skins d’armes et bénéficieront de son animation de victoire.