DiRT Rally 2.0 Game Of The Year Edition sortira le 27 mars 2020

Récemment nommé dans la catégorie du meilleur jeu britannique au BAFTA Games Awards 2020, Codemasters annonce aujourd’hui l’expérience ultime de rally avec DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition. Cette nouvelle édition du jeu, sortira le 27 mars 2020 sur PlayStation®4, Xbox One et PC.

Elle comprendra le jeu de base, les saisons 1 à 4, qui incluent 24 nouvelles voitures et 12 pistes additionnelles, ainsi que du nouveau contenu pour célébrer la carrière de Colin McRae. Les joueurs ayant déjà acheté DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition, ou n’importe quel pack de saison, obtiendront gratuitement la version dématérialisée de ce contenu bonus, dès le 24 mars 2020.

DiRT Rally 2.0 GOTY Edition est la version ultime du jeu de course automobile, et célèbre ainsi le meilleur du rally et du rallycross, avec pas moins de 81 voitures et 26 pistes. Les nouveaux joueurs vivrons une expérience plus authentique, et prendront également part aux courses passionnantes et rythmées du championnat du monde de rallycross FIA. Les personnes possédant déjà la version standard de DiRT Rally 2.0, peuvent acheter séparément le contenu Colic McRae.

Le contenu bonus Colin McRae « FLAT OUT » ajoute de nouvelles locations de course avec Perth et Kinross en Ecosse, 12 nouvelles pistes, la SUBARU Impreza S4 Rally et la SUBARU Legacy RS, 40 scénarios qui retracent la carrière légendaire de Colin McRae de 1984 à 2006. Les fans de rally testeront leur conduite et prendront la place Colin avec tout un tas de défis, tels que faire la course avec des pénalités de temps, un équipement endommagé, ou bien encore des pannes mécaniques.

« Pendant les douze mois qui ont suivi la sortie du jeu, nous avons travaillé avec la communauté pour améliorer DiRT Rally 2.0. C’est une excellente nouvelle de voir naître un pack complet du jeu, aussi bien pour les fans que pour les nouveaux joueurs » déclare Ross Gowing, Directeur du jeu DiRT Rally 2.0 chez Codemasters. « En ajoutant le pack Colin McRae «FLAT OUT», c’est la meilleure façon pour nous de clore ce chapitre et ainsi, se concentrer sur de futurs projets ».