Le Samsung Galaxy S20 disponible dès demain dans le commerce suisse

La série Galaxy S20 – 20 comme la nouvelle décennie – sera disponible en Suisse dès demain. Avec l’IA, l’IoT et la 5G, les appareils Galaxy S20, Galaxy S20+ et Galaxy S20 Ultra 5G offrent de nouvelles possibilités pour la communication mobile.

«Avec le Galaxy S20, Samsung ouvre une nouvelle ère en matière de communication mobile basée sur l’interconnexion intelligente», déclare Dario Casari, Country Manager de Samsung Suisse. «La 5G marquera cette décennie. Le Galaxy S20 est conçu pour capturer brillamment nos instants de vie et les partager avec d’autres.»



La nouvelle façon de capturer des moments

Aujourd’hui plus que jamais, nous documentons notre vie avec le smartphone afin d’immortaliser le moment parfait. L’appareil photo est donc un facteur important pour le choix du prochain smartphone.

Une grande netteté dans chaque détail : l’appareil photo du Galaxy S20 se caractérise par une résolution extrêmement élevée. Boostés par le capteur 108 MP du Galaxy S20 Ultra 5G ou du 64 MP du Galaxy S20 et S20+, les petits détails d’une scène sont eux aussi bien visibles – même de nuit.

: l’appareil photo du Galaxy S20 se caractérise par une résolution extrêmement élevée. Boostés par le capteur 108 MP du Galaxy S20 Ultra 5G ou du 64 MP du Galaxy S20 et S20+, les petits détails d’une scène sont eux aussi bien visibles – même de nuit. Un zoom à perte de vue: le Space Zoom – le mariage entre zoom hybride optique sans perte et zoom numérique x10, basé sur l’intelligence artificielle – offre aux utilisateurs un zoom jusqu’à x100 sur le Galaxy S20 Ultra 5G.

le Space Zoom – le mariage entre zoom hybride optique sans perte et zoom numérique x10, basé sur l’intelligence artificielle – offre aux utilisateurs un zoom jusqu’à x100 sur le Galaxy S20 Ultra 5G. Single Take, nombreuses possibilités : doté de la fonctionnalité Single Take, le Galaxy S20 mobilise simultanément tous les objectifs d’appareil photo et prend en parallèle une multitude de photos et de vidéos. Une intelligence artificielle visionne alors les images et recommande automatiquement les meilleurs clichés.

: doté de la fonctionnalité Single Take, le Galaxy S20 mobilise simultanément tous les objectifs d’appareil photo et prend en parallèle une multitude de photos et de vidéos. Une intelligence artificielle visionne alors les images et recommande automatiquement les meilleurs clichés. Enregistrements vidéo de haute qualité: le Galaxy S20 affiche les détails et les nuances de couleur au plus près de la réalité. Avec le Super Steady et sa stabilisation anti-roulis, mais aussi l’analyse de mouvement par intelligence artificielle, les vidéos, même prises dans les conditions les plus instables, semblent avoir été tournées avec un support.

Une utilisation de smartphone comment avant – mais en mieux

Le Galaxy S20 améliore pratiquement toutes les choses pour lesquelles nous utilisons nos smartphones aujourd’hui.

De la musique pour s’immerger: grâce à la nouvelle intégration de Spotify avec des routines Bixby, les utilisateurs peuvent écouter leur propre bande son sur le Galaxy S20. Une simple pression prolongée sur les nouveaux Galaxy Buds+ permet de lire directement la playlist Spotify personnalisée.

grâce à la nouvelle intégration de Spotify avec des routines Bixby, les utilisateurs peuvent écouter leur propre bande son sur le Galaxy S20. Une simple pression prolongée sur les nouveaux Galaxy Buds+ permet de lire directement la playlist Spotify personnalisée. Gaming à un niveau supérieur: grâce au taux de rafraîchissement rapide de l’écran 120 Hz, au processeur rapide (jusqu’à 16 Go de RAM DDR5), au système audio d’AKG et au Game Booster, le Galaxy S20 ouvre une nouvelle dimension du gaming mobile.

grâce au taux de rafraîchissement rapide de l’écran 120 Hz, au processeur rapide (jusqu’à 16 Go de RAM DDR5), au système audio d’AKG et au Game Booster, le Galaxy S20 ouvre une nouvelle dimension du gaming mobile. Chat vidéo sur Google Duo : la collaboration avec Google et Google Duo permet de voir famille et amis en chat vidéo sur le Galaxy S20. Et l’objectif grand angle fait même entrer plusieurs personnes sur l’image.

: la collaboration avec Google et Google Duo permet de voir famille et amis en chat vidéo sur le Galaxy S20. Et l’objectif grand angle fait même entrer plusieurs personnes sur l’image. 8K sur YouTube: les vidéos 8K du Galaxy S20 méritent d’être partagées avec le monde entier. Grâce au partenariat avec YouTube, les utilisateurs peuvent télécharger leurs vidéos 8K directement sur YouTube.

Tirer profit de toutes les possibilités de l’écosystème Galaxy

La nouvelle série Galaxy est dotée de One UI 2, l’interface utilisateur de Samsung la plus simple et la plus intuitive existant jusqu’à présent. Le Galaxy S20 est l’appareil le plus sûr que Samsung ait jamais fabriqué. En plus de la protection bien connue par Knox, la plate-forme de sécurité mobile leader de la branche, l’appareil dispose d’un nouveau processeur sûr, le Guardian Chip. Ainsi, le Galaxy S20 est intégralement protégé, de la puce jusqu’au matériel en passant par le logiciel.



La grande batterie intelligente de la série Galaxy S20 peut être chargée avec un chargeur rapide 25 W. Le Galaxy S20 Ultra 5G supporte même une charge ultrarapide 45 W.



Disponibilités et prix

Le Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra 5G seront disponibles dans le commerce suisse dès demain, 13 mars 2020.