Concours : gagnez le jeu «  My Hero One’s Justice 2 «  sur PS4!

Revivez les scènes iconiques de l’anime à travers les combats les plus mémorables de la licence. Reprenez l’histoire après la fin de MY HERO ONE’S JUSTICE et découvrez les nouvelles aventures de Deku et sa classe au lycée Yuei

Les personnages de MY HERO ONE’S JUSTICE sont de retour, rejoints par les nouveaux arrivants de la série. Grâce aux tout nouveaux personnages jouables, construisez votre équipe ultime avec vos héros ou vilains favoris.



Combattez pour faire augmenter votre jauge de PLUS ULTRA et utilisez vos Alters dans des combos spéciaux encore plus puissants !

Caractéristiques:

Basé sur l’anime à succès MY HERO ACADEMIA, le jeu inclut les personnages favoris des fans tel que Deku, All Might et Shigaraki

Revivez les scènes les plus iconiques de l’anime

Utilisez des Alters explosifs avec vos personnages préférés

Construisez votre équipe ultime avec les tout nouveaux personnages jouables

Nous vous donnons aujourd’hui la chance de gagner le code de téléchargement du jeu vidéo « My Hero One’s Justice 2 » disponible dans le commerce aujourd’hui. Ce concours est valable jusqu’au 20 mars 2020.

