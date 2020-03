Canon dévoile plus de détails sur l’EOS R5 et met fin aux rumeurs prétendant que certaines caractéristiques sont ‘impossibles’

Un mois jour pour jour après l’annonce du développement de l’EOS R5 – un appareil photo hybride plein format héritier du système révolutionnaire EOS R –, Canon Inc. révèle des informations supplémentaires. En réalisant ‘l’impossible’, Canon Inc. confirme que les capacités vidéo de l’EOS R5 seront largement supérieures à celles des appareils concurrents présents sur le marché. Capable d’enregistrer en interne en 8K en exploitant toute la largeur du capteur jusqu’à 30p, le tout dernier appareil Canon EOS R affiche des spécifications leader sur le marché, et réinvente ainsi l’appareil hybride. Il prend également en charge le fameux autofocus Dual Pixel CMOS AF dans tous les modes 8K.

Canon Inc. confirme aussi que l’EOS R5sera compatible avec le suivi AF des animaux (chiens, chats et oiseaux), qui n’est pas basé uniquement sur leurs yeux, mais également sur leur tête et leur corps dans les situations où l’appareil n’est pas en contact visuel direct avec les yeux.

Déclaration de Richard Shepherd, Pro Product Marketing Senior Manager Canon Europe: «Selon certaines rumeurs, les caractéristiques de l’EOS R5 sont ‘impossibles’. En publiant cette annonce aujourd’hui, nous confirmons une fois de plus que nous réalisons ‘l’impossible’, afin de répondre aux attentes de nos clients qui recherchent un appareil à même de délivrer une qualité d’image et une capture vidéo exceptionnelles.

En tant que leader du secteur, nous lançons à nos concurrents sur le marché un défi à relever avec ce lancement, et montrons ce qu’il est possible de faire avec notre technologie. L’EOS F5 et le système d’objectifs RF témoignent de notre volonté de réinventer l’appareil hybride, et montrent l’extraordinaire capacité de Canon à créer des produits ayant une véritable utilité.»

Nouvelles caractéristiques de l’EOS R5, confirmées par Canon Inc. dans son annonce du 13 février 2020 sur le développement de l’appareil: