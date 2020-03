Langrisser I & II est maintenant disponible

Partager Facebook

NIS America est fier d’annoncer que Langrisser I & II est disponible dès maintenant sur PlayStation®4, Nintendo Switch™ et Steam® !

Lorsque les forces du mal menacent de détruire la vie telle qu’on la connait, le descendant de la lumière se réveillera et éradiquera le chaos à l’aide de son épée légendaire, Langrisser ! Retravaillé pour mieux coller aux consoles modernes, découvrez Langrisser I et II sous un tout nouveau jour !



À propos de l’histoire :

Dans Langrisser I, les forces du mal se jettent sur le royaume de Baltia. Incarnez le Prince Garett, prenez les armes et découvrez le mal tapi au cœur de l’Empire de Dalsis.

Dans Langrisser II, les forces du chaos menacent une nouvelle fois le royaume. Coincé entre deux factions qui s’opposent, notre héros, Erwin, doit déjouer les pièges de la guerre et trouver la voie de la paix.

Grâce à de superbes graphismes retravaillés en HD, des musiques orchestrales et des améliorations modernisant le gameplay et l’ergonomie, vous allez pouvoir redécouvrir ces deux RPG tactiques légendaires et leur scénario indémodable tournant autour de la lutte du bien contre le mal, sous un jour nouveau.

Caractéristiques :

Une lame parfaitement ciselée : (re)découvrez ces deux classiques avec une nouvelle direction artistique, une nouvelle bande-son et de nouveaux graphismes.

Un conte indémodable modernisé : le gameplay a été retravaillé pour correspondre parfaitement aux standards des RPG tactiques modernes.