Les joueurs vont pouvoir libérer le pouvoir de la danse dans la nouvelle saison à thème de Just Dance 2020

Ubisoft annonce le lancement de “Feel The Power”, la deuxième saison de Just Dance® 2020, le dernier opus de la marque N°1 des ventes de jeux musicaux dans le monde*. Cette nouvelle mise à jour gratuite sera l’occasion pour les joueurs de révéler leurs talents grâce à deux événements in-game : la Power Party et le Power Gala.

La Power Party sera disponible du 12 au 16 mars. Elle introduira un nouveau Tournoi avec une nouvelle famille de Boss ainsi qu’une playlist accessible dans Just Dance 2020 incluant notamment deux chansons :

o Holding Out For A Hero -Bonnie Tyler, disponible gratuitement pendant deux semaines dans Just Dance 2020 à partir du 12 mars.

o Never Gonna Give You Up -Rick Astley, chanson incontournable qui reviendra dans Just Dance 2020 le 19 mars pour tous les joueurs abonnés à Just Dance Unlimited ou pour ceux disposant encore de leur période d’essai active.

Le Power Gala sera disponible du 23 avril au 14 mai. Il introduira une nouvelle playlist ainsi que 6 nouvelles chansons accessibles depuis Just Dance 2020 pour tous les joueurs abonnés à Just Dance Unlimited ou pour ceux disposant encore de leur période d’essai active.

o Une nouvelle musique exclusive, Woman Like Me -Little Mix Ft. Nicki Minaj

o Troublemaker – Olly Murs Ft. Flo Rida

o Pump Up The Volume – M|A|R|R|S

o + 1 chanson culte et adorée des fans

o + 2 nouvelles chansons inédites dans Just Dance

En plus du lancement de la saison “Feel The Power”, des événements gratuits sur le thème des super-héros seront disponibles sur le World Dancefloor, le mode en ligne de Just Dance. Les joueurs pourront rejoindre des danseurs du monde entier afin d’affronter une nouvelle famille de Boss ou de participer à un tournoi. Les Just Dancers auront également l’occasion de prouver leur créativité et leurs talents en participant à des jeux concours sur les réseaux sociaux qui auront lieu pendant le Power Gala.

Ces événements sont disponibles pour tous les détenteurs de Just Dance 2020 sur Nintendo Switch™, Xbox One, PlayStation®4 et Stadia**.

Just Dance 2020 est d’ores et déjà disponible sur Nintendo Switch™, Wii™, PlayStation®4, Xbox One et Stadia, la nouvelle génération de plateforme de jeux vidéo de Google. Chaque jeu inclut un essai gratuit d’un mois de Just Dance Unlimited** qui sera directement mis à jour afin d’inclure les derniers contenus.