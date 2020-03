Samsung annonce le lancement européen du 2020 QLED 8K, son vaisseau amiral

Partager Facebook

Samsung Electronics présente son portefeuille de téléviseurs et de produits audio 2020 pour le marché européen, dont le Q950T, le vaisseau amiral de la gamme 8K, et une palette élargie de QLED 8K et 4K, des téléviseurs Lifestyle et des barres de son.Samsung s’engage pour le développement de technologies novatrices qui répondent aux besoins créés par les changements des conditions de vie des consommateurs. Les nouveaux téléviseurs et appareils audio offrent des fonctions connectées et une expérience de divertissement interactif inédite. Ces fonctions redéfinissent une telle expérience et révolutionnent l’intégration à l’intérieur de la maison.

La prochaine génération de téléviseurs intelligents

Avec le Q950T, le nouveau vaisseau amiral 8K, Samsung offre une expérience télévisuelle assortie d’une exceptionnelle qualité de l’image et du son, de vastes capacités d’IA et un design de premier ordre.



Avec son écran Infinity, le Q950T, disponible en Europe dans les dimensions 65 (163 cm), 75 (189 cm) et 85 pouces (214 cm), Samsung propose un téléviseur dont la dalle occupe 99% cent de la surface, s’affranchissant ainsi de son cadre. Avec un boîtier épais de 15 mm seulement et six haut-parleurs intégrés, le Q950T incarne ce que l’on entend par immersion dans le domaine de la télévision. Outre le Q950T, Samsung présente également le modèle Q800T et élargit ainsi considérablement son offre dans le domaine QLED 8K.

Pour Samsung, les appareils QLED 4K constituent également toujours une partie importante de son portefeuille de téléviseurs. En 2020, l’entreprise présente sa gamme de produits 4K, les plus performants à ce jour, avec les modèles Q60T, Q70T, Q80T, Q90T et Q95T qui sont maintenant disponibles dans des dimensions allant de 43 (108 cm) à 85 pouces (214 cm).



«Nous sommes au début d’une nouvelle ère d’écrans intelligents», déclare Dario Casari, Country Manager de Samsung Suisse. «La demande d’une personnalisation de l’expérience télévisuelle va encore augmenter cette année. Nos téléviseurs et appareils audio 2020 sont les plus performants et les plus intelligents que nous avons réalisés jusqu’à présent. Notre portefeuille couvre un grand nombre de styles de vie sans que les utilisateurs aient à faire des compromis pour le choix de leur téléviseur», explique Dario Casari.



Capacités «Smart Screen» de l’IA améliorées

Le succès de QLED repose depuis toujours sur une qualité exceptionnelle de l’image et du son. Mais ce qui distingue en plus la gamme 2020, ce sont les capacités «Smart Screen» améliorées de l’IA:

Quantum Dot AI autorise une conversion ascendante pour les contenus les plus divers grâce à l’interaction de la plate-forme Tizen, leader de la branche, et du processeur de contenus 8K. Indépendamment de la source d’origine ou de la résolution existante, les contenus peuvent maintenant toujours être affichés sur plus de 33 millions de pixels.

autorise une conversion ascendante pour les contenus les plus divers grâce à l’interaction de la plate-forme Tizen, leader de la branche, et du processeur de contenus 8K. Indépendamment de la source d’origine ou de la résolution existante, les contenus peuvent maintenant toujours être affichés sur plus de 33 millions de pixels. Adaptive Picture analyse les conditions de luminosité de l’environnement et le contenu sur l’écran pour garantir une qualité optimale de l’image, indépendamment du fait que le téléviseur se trouve dans une pièce claire ou sombre.

analyse les conditions de luminosité de l’environnement et le contenu sur l’écran pour garantir une qualité optimale de l’image, indépendamment du fait que le téléviseur se trouve dans une pièce claire ou sombre. Active Voice Amplifier réduit la deuxième plus grande source de perturbation des consommateurs européens lorsqu’ils regardent la télévision: les bruits ambiants gênants. Cette fonction détecte automatiquement les bruits environnants parasites et adapte le volume des dialogues et de la musique dans le téléviseur en conséquence.

réduit la deuxième plus grande source de perturbation des consommateurs européens lorsqu’ils regardent la télévision: les bruits ambiants gênants. Cette fonction détecte automatiquement les bruits environnants parasites et adapte le volume des dialogues et de la musique dans le téléviseur en conséquence. Object Tracking Sound+ combine les haut-parleurs placés en haut, en bas et sur les côtés du téléviseur avec un algorithme d’IA qui assure un son tridimensionnel et l’adapte précisément à ce qui se passe sur l’écran.

combine les haut-parleurs placés en haut, en bas et sur les côtés du téléviseur avec un algorithme d’IA qui assure un son tridimensionnel et l’adapte précisément à ce qui se passe sur l’écran. Q-Symphony est une application multi-haut-parleurs qui crée un environnement sonore plus dense: pour la première fois, les haut-parleurs supérieurs et latéraux d’un modèle de téléviseur 2020 restent même actifs lorsqu’une barre de son externe de la série Q de Samsung est raccordée. Cela génère un son 3D encore plus puissant.

Un son captivant pour les films, les séries et la musique

Afin de créer une expérience télévisuelle aussi impressionnante que possible, Samsung améliore l’intégration des téléviseurs et des appareils audio en la rendant plus profonde avec les nouvelles barres de son.



La série Q 2020, y compris le Q800T, le Q70T et le Q60T, assure la meilleure synergie possible entre la barre de son et QLED. Grâce à l’utilisation de la technologie Acoustic Beam de Samsung, de la technique audio intégrée basée sur les objets de Dolby Atmos et du format DTS:X, le son de la série Q captive le spectateur comme s’il participait lui‑même à l’action. Le son optimisé est cependant bien plus que l’intégration harmonieuse dans le téléviseur. La nouvelle série S de Samsung (S60T et S40T) convainc également rien que par une solide performance: les barres de son élégantes et intelligentes conviennent particulièrement bien pour les mélomanes et tous ceux qui attachent de l’importance à un design de premier ordre.



Connexion intelligente, y compris avec Disney+

Les habitudes de visionnage à domicile changent d’une année à l’autre. Les utilisateurs veulent toujours avoir un accès aussi confortable que possible, non seulement à leurs contenus favoris, mais aussi pour découvrir de nouveaux films et de nouvelles séries. Samsung élargit donc en permanence ses partenariats avec des plateformes leaders dans la proposition de contenus. À partir du 24 mars, Disney+ sera le prochain grand fournisseur introduit en Europe, et sera donc ensuite intégré sous forme d’appli sur les téléviseurs Samsung.



Appareils mobiles et téléviseurs convergent plus fortement

Samsung a également annoncé de nouvelles fonctions pour améliorer la connectivité afin de répondre aux désirs des utilisateurs souhaitant utiliser plusieurs appareils en même temps:

Multi View permet aux utilisateurs qui utilisent fréquemment d’autres appareils en regardant la télévision de transférer leur appareil mobile sur l’écran plus grand de leur téléviseur et de choisir pour cela en toute flexibilité entre 14 options de présentation différentes.

permet aux utilisateurs qui utilisent fréquemment d’autres appareils en regardant la télévision de transférer leur appareil mobile sur l’écran plus grand de leur téléviseur et de choisir pour cela en toute flexibilité entre 14 options de présentation différentes. Tap View permet de relier plus facilement les appareils mobiles au téléviseur: les utilisateurs peuvent maintenant refléter l’écran de leur smartphone sur le téléviseur en touchant simplement le téléviseur avec l’appareil mobile.

Des téléviseurs Lifestyle pour le style de vie personnel

Samsung a annoncé l’introduction sur le marché européen du nouveau téléviseur lifestyle The Sero, qui peut pivoter entre orientation horizontale et verticale, exactement comme le fait un smartphone. En fonction du contenu, les utilisateurs peuvent alterner en toute flexibilité entre les différentes orientations de l’écran.



Cette année, le téléviseur design The Serif sera par ailleurs disponible en modèles

43 (108 cm), 49 (123 cm) et 55 pouces (138 cm) dans deux nouveaux coloris, Cloud White et Cotton Blue. Conjointement avec The Sero, The Serif a été distingué cette année pour son design novateur lors des International Forum (iF) Design Awards.



The Frame constitue l’aboutissement de la collection de téléviseurs Lifestyle. Pour 2020, les nouveautés sont les modèles 32 (80 cm) et 75 (189 cm) pouces, qui ont été ajoutés aux dimensions d’écrans existant jusqu’à présent. Avec sa nouvelle fonction automatique «Curation» (conservateur de musée) basée sur l’IA, l’Art Store de Frame est dorénavant en mesure de proposer des œuvres d’art qui correspondent aux goûts spécifiques du propriétaire.



La technologie modulaire des écrans ne connaît pas de limites

Cette année, des téléviseurs Micro LED innovants font également partie du portefeuille de Samsung. La technologie modulaire de Micro LED ne connaît quasiment pas de limites en ce qui concerne les dimensions, le format et la résolution des écrans. Avec des dimensions allant de 75 (189 cm) à 292 pouces (741 cm), Micro LED offre une incomparable expérience télévisuelle dans son canapé.