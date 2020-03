Fairy Tail – L’homme le plus fort de la guilde rejoint la partie

Partager Facebook

KOEI TECMO Europe et le développeur GUST Studios annoncent aujourd’hui deux ajouts à leur prochain JRPG magique, FAIRY TAIL. Le roster comptera désormais pas moins de 16 personnages jouables avec l’arrivée de Gildarts, l’homme le plus fort de la guilde Fairy Tail. Les premières informations sur l’arc Eclipse ont également été divulguées. La sortie de FAIRY TAIL est prévue pour le 25 juin 2020 sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC via Steam®.

Il s’agit de l’un des personnages les plus forts et donc de l’un des ajouts les plus exceptionnels au roster à ce jour ! Gildarts est un mage de rang S qui utilise une magie de destruction afin de réduire tout ce qu’il touche en poussières. Gildarts rejoint la bataille et vient en support de Natsu et des autres membres de l’équipe, utilisant sa force écrasante afin de faire pencher la balance en faveur de la guilde. Tout au long de l’aventure, les fans vont pouvoir créer leur propre Dream Team avec les membres de Fairy Tail mais aussi leurs rivaux, des membres d’autres guildes, incluant ainsi tout le monde, de Gildarts à Erza, Gray ou encore Gajeel. Plus les personnages continueront de se battre ensemble au sein de la même équipe, plus leurs liens s’intensifieront, leur amitié se solidifiera, et des dialogues spéciaux apparaitront, incluant des dialogues spécialement écrits pour le jeu.

De plus, les premières informations concernant l’arc Eclipse ont également été révélées. Cet arc tant apprécié des fans tourne autour du “Projet Eclipse” une expérience censée ouvrir une porte sur le passé, libérant ainsi des dragons de plus de 400 ans dans le présent. Lucy et ses amis peuvent-ils survivre à un combat contre le grand dragon Zirconis ?

FAIRY TAIL est en cours de développement sur Nintendo Switch™, PlayStation®4 et PC via Steam®, et est disponible en précommande chez vos revendeurs habituels.

En vous procurant une version du jeu, physique ou digitale, dans un temps imparti après la sortie du jeu, vous bénéficierez également du bonus d’early purchase, le costume « Miss Fairy Tail » d’Erza.