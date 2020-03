La PS5 dévoile sa fiche technique, avec un SSD ultra-rapide!

Partager Facebook

Après la Xbox Series X, voilà que Sony PlayStation monte au créneau pour dévoiler la fiche technique de sa future PS5.

Ainsi, il est maintenant possible de comparer les fiches techniques des futures consoles de salon, entre Xbox Series X et PS5:

PlayStation 5

CPU : Zen 2 8 cœurs cadencés jusqu’à 3,5 GHz

GPU : RDNA 2 36 CUs cadencés jusqu’à 2,23 GHz (10,28 téraflops)

Mémoire vive : 16 Go GDDR6 / 256-bit

Bande passante de la mémoire : 448 Go/s

Stockage interne : SSD 825 Go (extensible avec les disques SSD NVMe certifiés par Sony)

Opérations d’entrée et de sortie par seconde : 5,5 Go/s (direct), 8-9 Go/s (compressé)

Lecteur optique : Blu-ray 4K UHD

Xbox Series X

CPU : Zen 2 8 cœurs cadencés à 3,8 GHz

GPU : RDNA 2 52 CUs cadencéés à 1,82 GHz (12,16 téraflops)

Mémoire vive : 16 Go GDDR6 / 320-bit

Bande passante de la mémoire : 10 Go à 560 Go/s, 6 Go à 336 Go/s

Stockage interne : SSD 1 To (extensible avec les cartes SSD NVMe 1 To de Microsoft)

Opérations d’entrée et de sortie par seconde : 2,4 Go/s (direct), 4,8 Go/s (compressé)

Lecteur optique : Blu-ray 4K UHD

Sony mise visiblement gros sur la rapidité de son SSD avec des entrées et sorties par seconde plus élevées que sa concurrente, visiblement mieux armée sur les autres points.

Voici les caractéristiques dévoilées par Digital Fundry, déjà mis au parfum bien avant les autres sites de news :

La guéguerre entre consoles, avant leur lancement, peut déjà commencer entre fans des clans opposés 😉