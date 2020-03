Partager Facebook

La vie moderne est-elle trop agitée pour vous? Alors la dernière idée commerciale de Tom Nook est faite pour vous: découvrez le package Ripe-for-the-Island de Nook Inc.!



Vous vous êtes fait des amis avec de nombreux voisins uniques, avez regardé la grande ville et avez fait beaucoup pour votre communauté en tant que maire. Mais n’y a-t-il pas un profond désir de liberté, une chance de faire ce que vous voulez? Le désir d’une nature intacte? Ensuite, une promenade sur la plage sur une île déserte sonne juste!

Dans cet endroit idyllique, vous décidez de ce que vous voulez faire de votre vie. Alors retroussez vos manches et laissez libre cours à votre créativité.



Collectez des matériaux et utilisez-les pour tout construire, des tabourets confortables aux outils pratiques. Les jardiniers amateurs peuvent découvrir de nouvelles façons d’interagir avec les fleurs et les arbres. Vous décidez de tout dans votre établissement – ne laissez personne vous dire quel meuble appartient à l’intérieur ou à l’extérieur!



Faites-vous des amis avec les nouveaux arrivants, sautez par-dessus les rivières tout en explorant le saut à la perche, profitez des saisons sur votre île paradisiaque et plus encore!



Traits

Personnalisez votre personnage et votre maison à votre guise et décorez votre île comme vous le souhaitez (même avec des meubles!).

Un nouveau système d’artisanat robuste vous permet de fabriquer des outils, des meubles et plus encore à partir de matériaux collectés.

Détendez-vous de nouvelles façons avec la gamme d’activités populaires d’Animal Crossing, y compris le jardinage, la pêche, la décoration, parler à des personnages charmants, etc.

Nous vous donnons aujourd’hui la chance de gagner le jeu « Animal Crossing: New Horizons » sur Nintendo Switch. Ce concours est valable jusqu’au 27 mars 2020.

Vous devez être connecté pour participer.