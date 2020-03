Episode 2 de Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint disponible

Partager Facebook

Ubisoft annonce la sortie de l’Épisode 2 de Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint disponible dès ce jour sur Xbox One, Xbox One X, PlayStation®4, PC, UPLAY+, le service d’abonnement d’Ubisoft* et Stadia, la nouvelle génération de plateforme de jeux vidéo de Google. Le début de l’Épisode 2 coïncide avec la Mise à Jour 2.0 du jeu qui inclut la nouvelle Expérience Ghost et divers ajouts majeurs.

La Mise à Jour 2.0 du jeu est la plus importante réalisée dans Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint à ce jour. Elle inclut plusieurs changements :

Un nouvel arc narratif lié à l’Episode 2 comprenant huit missions scénarisées au cours desquelles les joueurs feront équipe avec Sam Fisher, le célèbre personnage de Tom Clancy’s Splinter Cell®. Ensemble, ils devront déjouer un complot visant à mettre au point des drones militaires contrôlables par la pensée sur Auroa. L’Aventure introduira de nouveaux éléments de gameplay axés sur la discrétion et des cinématiques avec la voix de l’acteur originel, Michael Ironside. Les détenteurs du Pass Année 1 auront accès à l’intégralité de l’Aventure. Les autres joueurs pourront quant à eux l’obtenir en achat séparé. L’ensemble des joueurs aura accès gratuitement à la première mission qui inclut deux récompenses et pourra également jouer en coop avec des amis possédant l’Aventure. Au total, les joueurs pourront gagner une dizaine de récompenses de missions exclusives inspirées de Tom Clancy’s Splinter Cell, à condition qu’ils soient détenteurs du Pass Année 1 ou de l’Aventure à partir de la mission 2.

Deux nouvelles classes disponibles en mode PvE et PvP avec un accès exclusif d’une semaine pour les détenteurs du Pass Année 1 à partir de demain, le 24 mars.

o La classe Échelon met l’accent sur la discrétion et permet aux joueurs de se déplacer silencieusement pour éliminer leurs ennemis en toute discrétion. La Vision Sonar, spécialité de la classe Échelon, aide les joueurs à détecter leurs ennemis à travers les murs et à perturber les drones.

o La classe Ingénieur permet aux joueurs de causer plus de dégâts aux drones et d’être plus efficaces avec les lance-grenades. Le Drone de défense, spécialité de la classe Ingénieur, permet d’attaquer les ennemis à proximité tandis que son outil de classe, le Drone de ravitaillement, fournit aux alliés un stock supplémentaire de munitions.

L’Expérience Ghost est un nouveau mode gratuit accessible à tous les joueurs. Il offrira de nouvelles options immersives et tactiques aux joueurs et leur permettra de personnaliser entièrement leur expérience, avec la possibilité de retirer le niveau d’équipement et d’utiliser un système de butin plus réaliste. Tous les détails sur le nouveau mode peuvent être trouvés ici.

Les mises à jour PvP incluent 4 nouvelles cartes et une option de vote par carte.

La Mise à Jour 2.0 du jeu propose également de nouvelles fonctionnalités demandées par la communauté telles que le placement de la caméra, le saut en parachute, des options de tri des armes et des équipements, des véhicules, des améliorations du système de réapparition, des mises à jour du Gunsmith et plus encore. Tous les détails sont disponibles ici.

Les nouveaux joueurs pourront également tester l’intégralité des nouveaux contenus apportés par la Mise à Jour 2.0 sur Xbox One, Xbox One X, PlayStation®4 et PC au cours du week-end gratuit du 26 au 29 mars.