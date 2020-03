Inner Drive, 5eme mise à jour de the Crew 2 disponible

Ubisoft annonce que Inner Drive, la cinquième mise à jour majeure gratuite de The Crew® 2, jeu de course en monde ouvert, est disponible sur Playstation®4, Xbox One, Xbox One X, PC ainsi que sur Stadia, la nouvelle génération de plateforme de jeux vidéo de Google.

Grâce à Inner Drive, les joueurs pourront gagner ou acheter vingt nouveaux véhicules incluant la nouvelle Koenigsegg Jesko 2020 (Hypercar) et le dernier modèle de la Ford Mustang Shelby® GT500® 2020 (Street Race). Les joueurs pourront participer aux LIVE Summits hebdomadaires avec ces véhicules et tenter de se hisser à la tête des classements. De plus, une fois par mois, les joueurs auront la possibilité de participer au Premium LIVE Summit qui récompensera les meilleurs pilotes en leur offrant une édition spéciale et unique d’un véhicule.

Les pilotes pourront choisir parmi quatre nouvelles catégories d’objets de vanité pour davantage personnaliser leur jeu en changeant notamment la teinte des fenêtres ou la couleur et la forme du nitro du véhicule. Une fois leur véhicule personnalisé, ils auront également le choix parmi huit nouveaux avatars de personnage.

Sur Stadia, les joueurs auront accès au jeu de base ainsi qu’aux mises à jour majeures des années 1 et 2. L’interface utilisateur, les textes, les graphismes et les fonctionnalités associées au jeu ont été retravaillées pour s’adapter automatiquement à un écran de téléphone ou à toute autre plateforme. Les joueurs de The Crew 2 sur Stadia pourront également utiliser Stream Connect, un outil permettant de voir les performances de leurs amis en direct et de connaitre leur position dans la course à la seconde près grâce à l’ajout d’une fenêtre sur leur propre écran. De plus amples informations concernant The Crew 2 sur Stadia sont disponibles sur le site officiel du jeu.

Développé par Ubisoft Ivory Tower*, basé à Lyon, The Crew 2 permet aux joueurs de goûter aux frissons de l’esprit américain des sports mécaniques dans des États-Unis totalement repensés et propose un terrain de jeu sans limite d’exploration, qui permettra aux joueurs passionnés de pilotage et de mondes ouverts de mettre leurs talents à l’épreuve, seul ou avec des amis. Ils peuvent s’affronter dans un univers compétitif permanent mettant en scène de nombreux styles de voitures, motos, bateaux et avions pour devenir le champion toutes catégories des sports mécaniques. Les joueurs sont constamment challengés et inspirés via les 4 familles de motorsports : Street Racing, Off-Road, Pro-Racing et Freestyle. Chaque type de compétition bénéficie d’un large éventail d’options et d’une grande variété de véhicules.