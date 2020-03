Le championnat World RX Esports Invitational s’invite dans DiRT Rally 2.0

Partager Facebook

Codemasters est fier d’annoncer, en collaboration avec Motorsport Games, l’entreprise de jeux vidéo spécialisée dans le développement des jeux de course et de l’esport, et le Championnat du monde de rallycross FIA présenté par Monster Energy, la création du Championnat World RX Esports Invitational. La première course, la World RX Esports Invitational de Barcelone, se tiendra le samedi 19 avril 2020 sur les versions PC de DiRT Rally 2.0.

Plusieurs conducteurs officiels de la compétition World RX prendront part au championnat. Les fans du monde entier pourront ainsi gagner leur place parmi ces vedettes du rallycross, lors des qualifications qui auront lieu le samedi 28 mars à partir de 11H, sur les versions PC de DiRT Rally 2.0. Les joueurs qui auront terminé la course en 6 tours sur le Circuit de Barcelona-Catalunya dans les meilleurs temps, seront invités à prendre part à la suite de l’aventure. Pour y participer, les joueurs PC devront se rendre dans la section « Mes équipes », et sélectionner la tuile consacrée au championnat du monde de rallycross FIA à partir du menu événements.

Paul Bellamy, Vice-Président Sénior de Motorsports Events chez IMG, le promoteur du Championnat du monde de rallycross FIA, a déclaré : « Nous espérons qu’en offrant aux fans du monde entier l’occasion de s’impliquer avec le championnat alternatif d’esport World RX, nous égaierons leurs journées en ces temps difficiles. »

Dmitry Kozko, PDG de Motorsport Games, a commenté : “Ce partenariat est une preuve supplémentaire de notre engagement auprès des détenteurs de droits, en les aidant à s’impliquer avec leurs fans pendant cette période compliquée. C’est également la prochaine étape de notre excellente relation avec Codemasters, avec qui nous avons déjà collaboré lors de la diffusion des DiRT World Series, plutôt cette année. »

« En combinant nos expertises dans les technologies consacrées à l’esport et à la gestion des compétitions, avec de vrais conducteurs du Championnat World RX et des commentateurs sportifs de talents, nous allons créer un spectacle exaltant pour les fans. Le fait que les joueurs puissent également prendre part à la compétition, emmène l’engagement de la communauté à un tout autre niveau. Cela va être un show d’enfer ! »

Ross Gowing, Directeur du jeu DiRT Rally 2.0 chez Codemasters, a ajouté : « Alors que la plupart des compétitions sportives sont annulées, c’est une excellente chose de voir la communauté vidéoludique se réunir à l’occasion de tournois virtuels. Nous sommes impatients de pouvoir prendre part au Championnat World RW Esports Invitational et de voir des coureurs automobiles professionnels se joindre aux fans sur DiRT Rally 2.0.»

Le jeu DiRT Rally 2.0 Game of the Year Edition est disponible depuis le 20 mars 2020 sur PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam, chez vos revendeurs habituels. C’est l’occasion parfaite de se préparer à la compétition !