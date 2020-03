Samurai Shodown Sogetsu Kazama daté dans une bande-annonce

Partager Facebook

C’est via un nouveau DLC que le jeu de combat de SNK continue de s’agrandir.

Samurai Shodown avait déjà été accompagné, après une première saison, avec la sortie en juin 2019 sur PS4 et Xbox One, par du contenu additionnel. Une seconde salve de personnages avait été lancée, avant d’arriver également sur Switch et Stadia. Mina Majikina avait ouvert le bal du Season Pass 2 le mois dernier, et elle sera rejointe prochainement par Sogetsu Kazama.

SNK a d’ailleurs diffusé la bande-annonce du personnage qui nous intéresse ici et qu’il est possible d’obtenir contre 6€ ou à travers un second pass saisonnier vendu 19,99€. Sa date de sortie, pour profiter des techniques au sabre, a été fixée au 1er avril en Amérique du Nord et le lendemain en Europe et au Japon.

Enfin, il reste à savoir quand les joueurs PC pourront se le procurer, la version dédiée à l’Epic Game Store paraissant au printemps. On sait déjà que par la suite Iroha et un combattant mystère se joindront également au rooster.