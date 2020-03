Huawei présente ses nouveaux produits : P40, P40 Pro, P40 Pro+ et la WATCH GT 2e

Huawei a annoncé de nouveaux produits, incluant de nouveaux smartphones et une nouvelle smartwatch

HUAWEI P40

– Peut être précommandé dès maintenant, disponible en Suisse à partir du 7 avril

– Jusqu’au 4 mai 2020, Huawei offre à tous les acheteurs du P40 50 Go de stockage dans le cloud Huawei pendant un an et un service de configuration VIP qui peut être acheté une fois dans les 12 mois

– HUAWEI Kirin 990 5G, Dual-SIM, 128 Go de mémoire, caméra avant 32 MP, caméra arrière 50 MP Ultravision + 16 MP grand angle + 8 MP téléobjectif

– Dans les couleurs Black, Silver Frost et Blush Gold- Au prix de vente recommandé de 799 CHF HUAWEI P40 Pro

– Peut être précommandé dès maintenant, disponible en Suisse à partir du 7 avril

– Jusqu’au 4 mai 2020, Huawei offre à tous les acheteurs du P40 Pro un HUAWEI MediaPad M5 Lite, un stockage dans le cloud Huawei de 50 GB pendant un an et un service d’installation VIP qui peut être acheté une fois dans les 12 mois

– HUAWEI Kirin 990 5G, Dual-SIM, 256 Go de mémoire, caméra avant 32 MP + profondeur, caméra arrière 50 MP Ultravision + 40 MP Cine-Caméra + 12 MP Télé-détection + profondeur 3D

– Dans les couleurs : Black, Silver Frost, Blush Gold

– Au prix de vente recommandé de 999 CHF HUAWEI P40 Pro+– Disponible en Suisse à partir de la mi-juin- Les spécifications du produit et autres informations seront annoncées ultérieurement- Au prix de vente recommandé de 1399 CHF



HUAWEI WATCH GT 2e

– Peut être précommandé dès maintenant, disponible en Suisse à partir du 7 avril

– Huawei Kirin A1 et batterie extra puissante pouvant fonctionner pendant deux semaines avec une seule charge- 100 modes d’entraînement différents, étanche à 50 mètres, espace pour 500 chansons, surveillance continue du rythme cardiaque, téléphonie Bluetooth, lecture de musique locale, positionnement GPS et GLONASS, TruSleep et autres fonctions

– Dans les couleurs Graphite Black et Lava Red- Au prix de vente recommandé de 169 CHF



HUAWEI Music : 3 mois gratuits

– L’offre est valable à partir d’aujourd’hui pour tous les appareils HUAWEI P40 Series, Mate 30 Series et HUAWEI Mate Xs- Plus de 50 millions de chansons sont déjà disponibles sur l’application