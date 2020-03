Lancement de Disney+ sur les téléviseurs Android TV de Sony

Partager Facebook

Les propriétaires de téléviseurs Android TV de Sony bénéficient de l’accès à l’emblématique bibliothèque de films et d’émissions de télévision de Disney+

À compter d’aujourd’hui, l’application Disney+ est disponible sur certains téléviseurs Android TV Sony BRAVIA au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Autriche et en Suisse. Via l’application, les utilisateurs peuvent accéder directement au service de streaming Disney+ qui nécessite un abonnement.

Créé par The Walt Disney Company, Disney+ propose plus de 500 films, plus de 300 séries et 26 productions exclusives Disney+ provenant du catalogue unique et emblématique de l’entreprise, avec des marques de divertissement phares telles que Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Son catalogue accueille certaines des franchises et histoires les plus aimées, reconnues et attendues au monde, telles que la série originale Disney+ « The Mandalorian » créée par le producteur exécutif et écrivain Jon Favreau, des films à succès comme « Captain America: Civil War » ou des séries Disney classiques comme « Hannah Montana ». Tout pour divertir l’ensemble de votre famille.

Les téléviseurs Android TV Sony BRAVIA offrent une qualité d’image et audio haut de gamme avec plusieurs technologies et fonctionnalités exclusives. La plupart prennent en charge le format Dolby Vision™ HDR afin d’offrir une luminosité saisissante, des noirs profonds ainsi que des couleurs vibrantes. La compatibilité Dolby Atmos™ apporte du volume et du réalisme au son pour améliorer davantage l’expérience Disney+. Les téléviseurs Android TV™ équipés de l’Assistant Google[1], de Google Play Store et de Chromecast built-in permettent aux utilisateurs d’accéder facilement au contenu, aux services et aux appareils via leur vaste plate-forme. Les menus de l’interface utilisateur et les commandes vocales d’origine de Sony ont également été perfectionnés pour une meilleure utilisation au quotidien. Grâce aux appareils compatibles avec l’Assistant Google[2] et Amazon Alexa[3], vous pouvez diffuser et lire des vidéos depuis YouTube avec Google Home, et changer de chaîne ou le volume à partir d’appareils compatibles avec Amazon Alexa. Les utilisateurs d’Apple® AirPlay® 2 peuvent diffuser des films, de la musique, des jeux et des photos sur leur téléviseur directement depuis leur iPhone®, iPad® ou Mac®. La technologie Apple HomeKit™ offre aux utilisateurs un moyen simple et sécurisé de contrôler leur téléviseur à partir de leur iPhone®, iPad® ou Mac®[4].

https://www.sony.ch/fr/electronics/tv/t/televiseurs

[1] La disponibilité de la fonction dépend du pays et de la disponibilité des produits compatibles. [2] Périphérique Google Home (vendu séparément) compatible avec les téléviseurs Sony Android TV. Les périphériques compatibles doivent être connectés au même réseau domestique sans fil. Téléchargez l’application Google Home depuis l’iPhone App Store ou Google Play. Soumis aux conditions générales de l’application tierce. L’utilisateur doit connecter des périphériques compatibles pour pouvoir prendre le contrôle des commandes. Une fois le téléchargement effectué, la fonctionnalité Google Home peut être connectée au périphérique Sony pour accéder à la commande vocale. [3] Appareils compatibles avec Amazon Alexa (vendus séparément) et avec les téléviseurs Sony Android TV. Un compte Amazon est requis. Vous devrez peut-être vous abonner pour accéder à certains contenus. Les téléviseurs Sony et les appareils Alexa nécessitent une connexion Internet. Amazon, Echo, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales d’Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. [4] Les fonctionnalités Apple® AirPlay® 2 et HomeKit™ seront disponibles pour les modèles ZF9, AF9, ZG9, AG9, XG95 et XG85 (85, 75, 65 et 55 pouces) de l’exercice 2019 et pour les modèles ZH8, A9, A8, XH95, XH90, XH85, XH81 et XH80 de l’exercice 2020. Les fonctionnalités AirPlay 2 et HomeKit nécessitent un appareil fonctionnant sous iOS 12.3 ou une version ultérieure ou un Mac fonctionnant sous macOS 10.14.5. Apple, AirPlay, HomeKit, iPhone, iPad, Mac et macOS sont des marques commerciales d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. La mise à jour du microprogramme est requise via une connexion réseau.