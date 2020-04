Koch Media et Kalypso Media développent leur partenariat

Partager Facebook

Le développeur et éditeur de jeux vidéo allemand, Kaypso Media (Port Royale 4, Spacebase Startopia, Dungeons 3, la version Nintendo Switch de Tropico 6, Railway Empire,Commandos 2 – HD Remaster, etc) annonce un nouvel partenariat de distribution avec un autre acteur important et allemand du jeu vidéo,Koch Media (Deep Silver, Deep Silver Volition, DS Fishlabs, KOCH Media UK Ltd.).

Déjà lié par un partenariat la distribution physique de leurs jeux vidéo à travers l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse, la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, Kaypso Media donne son feu vert à Koch Media pour une distribution physique de ses titres aussi sur les marchés EMEA, l’Asie du Sud-Est, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les USA et le Canada.

Pour Simon Hellwig, fondateur et PDS de Kalypso Media Group GmbH, ce partenariat peremttra à sa firme, grâce à l’expertise de Koch Media, de se concentrer sur le développement et l’édition de nos jeux de stratégie et de simulation.