Nouvelles fonctions du Samsung Galaxy S10 et du Galaxy Note 10

Capturer les moments particuliers: nouvelles fonctions du Samsung Galaxy S10 et du Galaxy Note10

La nouvelle mise à jour logicielle du Galaxy S10 et du Galaxy Note10 amène des modes avancés d’appareil photo et une connectivité sans faille. De nouveaux scénarios d’application sont ainsi proposés.



Avec la nouvelle mise à jour logicielle du Galaxy S10 et du Galaxy Note10 de Samsung, les utilisateurs profiteront de nouvelles fonctionnalités et de modes d’appareil photo supplémentaires. Performante, l’IA proposera des galeries de photos intelligentes et d’autres possibilités pour associer aisément l’appareil aux services de partage.



Grâce à la mise à jour proposée par Samsung, certaines des nouvelles fonctionnalités d’appareil photo du fleuron qu’est le Galaxy S20 seront aussi disponibles sur le Galaxy S10 et le Galaxy Note10. À l’avenir, les utilisateurs pourront donc capturer les moments particuliers avec le tout dernier logiciel photo pour smartphones Galaxy et utiliser le populaire mode Single Take. Par ailleurs, cette mise à jour réserve un grand nombre de compléments rendant l’expérience Galaxy encore plus attrayante.Fonctionnalités avancées pour les photos et les vidéos

Avec les nouvelles fonctions d’appareil photo déclinées sur le Samsung Galaxy S10 et le Galaxy Note 10, les utilisateurs peuvent s’appuyer sur la performance de l’intelligence artificielle du smartphone. À l’aide du mode Single Take, celle-ci prend plusieurs photos et vidéos simultanément, pour recommander ensuite la meilleure prise à l’utilisateur.



Avec le mode Nuit actualisé pour la série Galaxy S10 et la fonction Night Hyperlapse, couleurs et sujets sont bien mis en valeur même en condition de faible luminosité. Ces deux fonctions sont disponibles sur les modèles des séries Galaxy S10 et Note10.



Une fois l’image sélectionnée, l’utilisateur peut créer son propre filtre dans le mode filtre personnalisé et l’appliquer également à d’autres clichés.





Le mode Pro Vidéo permet d’adapter la valeur ISO tout comme la vitesse d’obturation et la durée d’exposition. Les cinéastes en herbe pourront de surcroît jongler entre caméra frontale et arrière pendant qu’ils filment.







La fonction de rognage rapide facilite le traitement des images dans la galerie. Lorsque l’utilisateur examine une photo dans sa galerie, il peut l’agrandir et effectuer le rognage directement en effleurant simplement le symbole correspondant situé au bord supérieur gauche de l’écran.







Connectivité sans faille

Lorsque les contenus sont bien triés, ils peuvent être partagés rapidement. Avec Quick Share, l’utilisateur voit quels contacts se trouvent alors à proximité et peut leur transmettre aisément ses photos ou vidéos. La fonction Music Share permet pour sa part une connexion simultanée à une enceinte Bluetooth. Nul besoin de commencer par couper la liaison pour qu’un ami puisse passer sa musique.