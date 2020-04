Les titres de PlayStation Plus en avril 2020

Partager Facebook

Faites le tour du monde avec PlayStation Plus: À partir du 7 avril, les membres de PlayStation Plus peuvent se lancer dans la dernière chasse au trésor de Nathan Drake dans Uncharted 4: A Thief’s End et faire une course autour du monde avec DIRT Rally 2.0.

Uncharted 4: A Thief’s End

Genre: Action, Aventure

Release: 2016

Prix au PlayStation Store: 22,90 CHF

Avec Uncharted 4: A Thief’s End Naughty Dog présente la spectaculaire aventure finale du chasseur de trésors Nathan Drake. Trois ans après les événements de Uncharted 3: Drake’s Deception, Nathan Drake a laissé derrière lui le monde des chasseurs de trésors. Mais il ne faut pas longtemps pour que l’aventure s’appelle: Sam, le frère de Drake, réapparaît et a besoin d’aide pour sauver sa propre vie. En retour, il offre à Drake une aventure à laquelle il ne peut pas résister. A la recherche du trésor perdu du capitaine Henry Avery, Sam et Drake partent à la recherche de Libertalia, le paradis des pirates au fin fond des forêts de Madagascar. Dans Uncharted 4: A Thief’s End, les joueurs parcourent le monde à la recherche du trésor d’Avery – à travers des jungles insulaires, des villes époustouflantes et des sommets enneigés.

De plus amples informations sont disponibles sur le site officiel du jeu.

DIRT Rally 2.0

Genre: Course Auto, Simulation, Sports

Release: 2019

Prix au PlayStation Store: 54,90 CHF

Dans DIRT Rally 2.0, la suite du jeu de course à succès de Codemasters, les joueurs parcourent une vaste sélection de lieux emblématiques du rallye mondial aux commandes de certains des véhicules tout-terrain les plus puissants jamais produits. Les joueurs traversent la Nouvelle-Zélande, l’Argentine, l’Espagne, la Pologne, l’Australie et les États-Unis. DIRT Rally 2.0 offre une expérience de rallye intense et immersive grâce à une nouvelle maniabilité plus réaliste prenant en compte le choix des pneumatiques et l’état de la piste. Les joueurs prouvent leurs compétences sur huit circuits officiels du Championnat du monde de rallycross FIA et dans les compétitions de la série de soutien, y compris les voitures de sport sous licence.

De plus amples informations sont disponibles sur le site officiel du jeu.

Les membres de PS Plus peuvent télécharger les titres au PlayStation Store à partir du 7. avril. D’ici-là, ils ont encore la possibilité de profiter des jeux du mars, Shadow of the Colossus et Sonic Forces. Qui s’inscrit maintenant à l’essai de 14 jours a la possibilité d’ajouter des jeux de mars et d’avril à sa propre bibliothèque de jeux.